annyhillator

Переводчик с английского языка (художественный, технический переводы)

Емельянова Анна, 20 лет, проживаю в г. Сумы, Украина.

Ищу вакансии переводчика с английского языка (как художественный, так и

технический перевод). Изучаю язык 15 лет.

Образование:

2001-2010 – Александровская гимназия с углубленным изучением английского;

2010-2013 – Машиностроительный колледж СумГУ, специальность "Химичекское и

нефтевое машиностроение"

2013-текущее время – СумГУ, Факультет иностранной филологии и социальных

коммуникаций, специальность "Перевод"

Умение работать с Microsoft Office Word, онлайн-сервисом multitran и словарями

ABBY Lingvo.

Качества: трудолюбие, ответственность, пунктуальность, стремление к

самосовершенствованию, высокая скорость выполнения работы

Желаемая оплата: 20 грн. за 1800 знаков за разовые работы; 1000 грн/месяц