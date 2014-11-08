annyhillator

Емельянова Анна, 20 лет, проживаю в г. Сумы, Украина.
Ищу вакансии переводчика с английского языка (как художественный, так и
технический перевод). Изучаю язык 15 лет.
Образование:
2001-2010 – Александровская гимназия с углубленным изучением английского;
2010-2013 – Машиностроительный колледж СумГУ, специальность "Химичекское и
нефтевое машиностроение"
2013-текущее время – СумГУ, Факультет иностранной филологии и социальных
коммуникаций, специальность "Перевод"
Умение работать с Microsoft Office Word, онлайн-сервисом multitran и словарями
ABBY Lingvo.
Качества: трудолюбие, ответственность, пунктуальность, стремление к
самосовершенствованию, высокая скорость выполнения работы
Желаемая оплата: 20 грн. за 1800 знаков за разовые работы; 1000 грн/месяц