anonimizer_me

Коржов Алексей
Россия, Новосибирск, часовой пояс GMT +6
В портфолио представлены выборочные работы.
В настоящее время основной деятельностью является XHTML верстка и программирование сайтов.
Используемые технологии при HTML верстке:
- Div верстка (Таблицы используются для верстки табличных данных);
- Семантика (Четко выделяются структурные блоки, такие как заголовки, абзацы, списки. Выделение слов, носящих смысловую нагрузку, ... . Микроформаты.);
- Стандарты (XHTML 1.0 Strict, CSS 2.1, Javascript 1.5);
- Кросс-браузерность (Internet Explorer 6.0 +, Mozilla Firefox 1.0 +, Opera 9.0 +, Safari 3.0 +);
- Валидация (XHTML и CSS);
- Оптимизация графики;
Владею:
- PHP
- JS
- HTML
- CSS
Сотрудничаю с коллективом веб-дизайнеров.
Работаю следующим образом:
a. При наличии созданного проекта в сервисе Weblancer:
1. Вы связываетесь со мной любым удобным для Вас способом, обсуждаем детали проекта.
2. Вы выбираете меня исполнителем.
3. При заказе на сумму более чем 200$ происходит предоплата 50%.
4. Я демонстрирую Вам итог работы, вносятся необходимые корректировки.
5. Вы оплачиваете работу в полном объеме, и я отдаю все исходные материалы.
b. При заказе не имеющем отношения к сервису Weblancer:
1. Вы связываетесь со мной любым удобным для Вас способом, обсуждаем детали проекта.
2. Происходит предоплата 50%.
3. Я демонстрирую Вам итог работы, вносятся необходимые корректировки.
4. Вы оплачиваете работу в полном объеме, и я отдаю все исходные материалы.
Связаться со мной можно следующим образом:
- ICQ: 322284039
- mail: [email protected]
- ЛС сервиса weblancer