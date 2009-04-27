anonimizer_me

Верстка и разработка веб-сайтов

Коржов Алексей

Россия, Новосибирск, часовой пояс GMT +6

В портфолио представлены выборочные работы.

В настоящее время основной деятельностью является XHTML верстка и программирование сайтов.

Используемые технологии при HTML верстке:

- Div верстка (Таблицы используются для верстки табличных данных);

- Семантика (Четко выделяются структурные блоки, такие как заголовки, абзацы, списки. Выделение слов, носящих смысловую нагрузку, ... . Микроформаты.);

- Стандарты (XHTML 1.0 Strict, CSS 2.1, Javascript 1.5);

- Кросс-браузерность (Internet Explorer 6.0 +, Mozilla Firefox 1.0 +, Opera 9.0 +, Safari 3.0 +);

- Валидация (XHTML и CSS);

- Оптимизация графики;

Владею:

- PHP

- JS

- HTML

- CSS

Сотрудничаю с коллективом веб-дизайнеров.

Работаю следующим образом:

a. При наличии созданного проекта в сервисе Weblancer:

1. Вы связываетесь со мной любым удобным для Вас способом, обсуждаем детали проекта.

2. Вы выбираете меня исполнителем.

3. При заказе на сумму более чем 200$ происходит предоплата 50%.

4. Я демонстрирую Вам итог работы, вносятся необходимые корректировки.

5. Вы оплачиваете работу в полном объеме, и я отдаю все исходные материалы.

b. При заказе не имеющем отношения к сервису Weblancer:

1. Вы связываетесь со мной любым удобным для Вас способом, обсуждаем детали проекта.

2. Происходит предоплата 50%.

3. Я демонстрирую Вам итог работы, вносятся необходимые корректировки.

4. Вы оплачиваете работу в полном объеме, и я отдаю все исходные материалы.

Связаться со мной можно следующим образом:

- ICQ: 322284039

- mail: [email protected]

- ЛС сервиса weblancer