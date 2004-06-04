Анора Ильдарова anora123anora123
19 летУзбекистан/Ташкент
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
UX/UI and Graphic designer
Меня зовут Анора, я UX / UI и графический дизайнер с 2-летним опытом работы. У меня отличные навыки работы в Photoshop, Illustrator и Figma.
Я инициативный и творческий специалист, готовый к новым вызовам и задачам. Я стараюсь создать дизайн, который отвечает потребностям пользователей и улучшает их опыт использования продукта. Я также стремлюсь работать в команде и делиться своими знаниями и опытом.