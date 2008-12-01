Необходимо переверстать сайт arcconsult.su (т.к. изменился дизайн) дописать модуль вакансий, настроить переход между языками. Настроить рабочие ссылки и новости. Остальные модули запрограммированы и есть на сайте. ТЗ во вложенном файле. движок Joomla 1.0 хостинг nic.ru бюджет 5-10 т.р. срок ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $250HTML-верстка5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Нужно доделать сайт arcada-estate.ru (доверстать, доделать модули, ссылки, админку) Движок Joomla 1.15 хостинг nic.ru ТЗ во вложении Срок 1-14 апреля - 90% готовности Обязательное требование: личное присутствие 1 раз в неделю для согласования работ. Местонахождение нашей компании Москва (Новослободская). Бюджет может быть ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $500
Необходимо доделать сайт arcada-estate.ru Движок Joomla Техзадание (недоработанное) во вложении.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужно создать базу данных для агентства недвижимости (структура по запросу) SQL и форму к ней по управлению на ASP.net. База подразумевает доменную авторизацию и раздачу прав на отдельные действия. Необходима административная панель для управления разрешениями. ...Базы данных15 заявокЗакрыт15 лет назад