anovok

Алекс Новок anovok

 
52 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Переверстать сайт

    $250

    Необходимо переверстать сайт arcconsult.su (т.к. изменился дизайн) дописать модуль вакансий, настроить переход между языками. Настроить рабочие ссылки и новости. Остальные модули запрограммированы и есть на сайте. ТЗ во вложенном файле. движок Joomla 1.0 хостинг nic.ru бюджет 5-10 т.р. срок ...

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доделать сайт 2

    $500

    Нужно доделать сайт arcada-estate.ru (доверстать, доделать модули, ссылки, админку) Движок Joomla 1.15 хостинг nic.ru ТЗ во вложении Срок 1-14 апреля - 90% готовности Обязательное требование: личное присутствие 1 раз в неделю для согласования работ. Местонахождение нашей компании Москва (Новослободская). Бюджет может быть ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка БД для агентства недвижимости

    Нужно создать базу данных для агентства недвижимости (структура по запросу) SQL и форму к ней по управлению на ASP.net. База подразумевает доменную авторизацию и раздачу прав на отдельные действия. Необходима административная панель для управления разрешениями. ...

    ASP.NETSQL
    Базы данных15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад