Правильная и своевременная верстка, интеграция Wordpress

Чем я занимаюсь?

Вкрадце, создаю лицо для вашего сайта. Также, делаю из верстки темы под Wordpress, что дает возможность с легкостью редактировать содержимое сайта.

Что умею?

Писать семантически правильный HTML .

. Создавать понятные исходники стилей на препроцессоре SASS/SCSS с перспективой долгосрочной поддрежки.

с перспективой долгосрочной поддрежки. Выполнять работу в крадчайшие сроки, используя ﻿﻿ Bootstrap .

. Добавлять динамику на страницу, анимируя ее елементы.

Делать страницы интерактивными посредством JavaScript в связке с jQuery .

в связке с . Собирать проект при помощи Gulp .

. Предоставлять владельцу возможность самостоятельно редактировать текст и картинки на сайте через админ-панель Wordperss .

. Выполнять настройку сервера для долгой и гладкой работы.

Через Telegram﻿

По почте: [email protected]