anoxr

Владислав Савельев anoxr

 
23 годаУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Правильная и своевременная верстка, интеграция Wordpress

Чем я занимаюсь?

Вкрадце, создаю лицо для вашего сайта. Также, делаю из верстки темы под Wordpress, что дает возможность с легкостью редактировать содержимое сайта.

Что умею?

  • Писать семантически правильный HTML.
  • Создавать понятные исходники стилей на препроцессоре SASS/SCSS с перспективой долгосрочной поддрежки.
  • Выполнять работу в крадчайшие сроки, используя ﻿﻿Bootstrap.
  • Добавлять динамику на страницу, анимируя ее елементы.
  • Делать страницы интерактивными посредством JavaScript в связке с jQuery.
  • Собирать проект при помощи Gulp.
  • Предоставлять владельцу возможность самостоятельно редактировать текст и картинки на сайте через админ-панель Wordperss.
  • Выполнять настройку сервера для долгой и гладкой работы.
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По почте: [email protected]

JavascriptWordPressHTMLBootstrapjQuerySCSSSASSGulpВерстка под WordPress
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