Правильная и своевременная верстка, интеграция Wordpress
Чем я занимаюсь?
Вкрадце, создаю лицо для вашего сайта. Также, делаю из верстки темы под Wordpress, что дает возможность с легкостью редактировать содержимое сайта.
Что умею?
- Писать семантически правильный HTML.
- Создавать понятные исходники стилей на препроцессоре SASS/SCSS с перспективой долгосрочной поддрежки.
- Выполнять работу в крадчайшие сроки, используя Bootstrap.
- Добавлять динамику на страницу, анимируя ее елементы.
- Делать страницы интерактивными посредством JavaScript в связке с jQuery.
- Собирать проект при помощи Gulp.
- Предоставлять владельцу возможность самостоятельно редактировать текст и картинки на сайте через админ-панель Wordperss.
- Выполнять настройку сервера для долгой и гладкой работы.
Через Telegram
По почте: [email protected]
Портфолио
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