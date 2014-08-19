Веб - дизайн,Верстка

Здравствуйте дорогие друзья.

Меня Зовут Максим . Я занимаюсь профессиональным дизайном. Заказывая у меня сайт вы можете быть уверены , что вы получите современный, адаптивный и отзывчивый дизайн.Я окончил Институт Майами по дизайну, и вы можете с уверенностью положиться на меня. Все работы в Портфолио.

Я был художником и делал дизайн одежды.Так , что я со всех сторон творческий.

Навыки:

Дизайн . Верстка .

Мой скайп : anozer203