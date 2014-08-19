Веб - дизайн,Верстка
Здравствуйте дорогие друзья.
Меня Зовут Максим . Я занимаюсь профессиональным дизайном. Заказывая у меня сайт вы можете быть уверены , что вы получите современный, адаптивный и отзывчивый дизайн.Я окончил Институт Майами по дизайну, и вы можете с уверенностью положиться на меня. Все работы в Портфолио.
Я был художником и делал дизайн одежды.Так , что я со всех сторон творческий.
Навыки:
Дизайн . Верстка .
Мой скайп : anozer203
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайта Melinfo.ru247 просмотров
- ЯР-Холод302 просмотра
- Paradigm229 просмотров
- APP Forma211 просмотров
- Работа #2212 просмотров
- JIG Technologies218 просмотров
- Send Texts177 просмотров
- Chromite180 просмотров
- Работа #5181 просмотр
- Makenti.org183 просмотра
- Espace Sourire203 просмотра
- Работа #3161 просмотр
Баннеры
нет отзывов
от $100
от 200 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $500
нет рейтинга