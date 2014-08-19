anozer203

Максим Антонов anozer203

 
35 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб - дизайн,Верстка

Здравствуйте дорогие друзья.

Меня Зовут Максим . Я занимаюсь профессиональным дизайном. Заказывая у меня сайт вы можете быть уверены , что вы получите современный, адаптивный и отзывчивый дизайн.Я окончил Институт Майами по дизайну, и вы можете с уверенностью положиться на меня. Все работы в Портфолио.

Я был художником и делал дизайн одежды.Так , что я со всех сторон творческий.

Навыки:

Дизайн . Верстка .

Мой скайп : anozer203

Портфолио
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