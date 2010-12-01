anperspektiva

Владимир anperspektiva

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Scorpio_Lady
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
0 баллов
14 лет назад
Тексты для сайта агентства недвижимости.
Заказчик заказал срочную работу, а сам скрылся и не отвечает уже сутки на мои сообщения. Очень жаль потерянного времени. Не работайте с ним без предоплаты - ОБМАНЕТ!!!