anperspektiva

Требуется написать 5-6 страниц качественных текстов по тематике аренда квартир. Работа срочная.
- $50Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
требуется доработать макет. Концепцию оставляем существующего дизайна. Три блока убираем оставляем один и 4-5 разделов. Макет в приложении. Исходник предоставлю. Работа срочная.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $1500
На постоянную работу требуется дизайнер высокого уровня на зарплату. Оклад 40-50 тыс руб. Работа удаленно. Пишите свои пожелания по зарплате.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Требуется разместить объявления на доски объявлений и форумы по тематике помощь в получении кредитов.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написать статей на 160000 рерайт на 70%. Предоплата после тестовой статьи. Пишите цену и сроки. Тематика : автосервис.Копирайтинг42 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать несколько статей для сайта по тематике: автосервис. Возможно постоянное сотрудничество.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Требуется залить около 20 страниц текста и картинки на сайт . Через веб интерфейс. Проект срочный.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется нарисовать макет на основе шаблона http://www.templatemonster.com/drupal-themes/27318.html флеш не нужен.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад