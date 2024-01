Photo Editor

Доброго дня!

Можу допомогти з корегуванням фото - колір, експозиція, розмір, видалення та заміна фону, легкий монтаж та ін.

Є досвід роботи з великими масивами даних у Excel, включаючи зображення, а також досвід роботи з Power Point - підготовка презентацій для бізнес проектів, форумів та ін.

Терміни, якість та спілкування - важливі речі.

Буду радий співробітництву!

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Hello!

I can help with photo adjustment - color, exposure, size, removal and replacement of the background, easy editing, etc.

Has experience with large data sets in Excel, including images, as well as experience with Power Point - preparing presentations for business projects, forums, etc.

Timing, quality and communication are important things.

I will be glad to cooperate!