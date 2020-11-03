Качественный и адаптивный сайт на Wordpress или Tilda.

Доброго времени суток. Меня зовут Анастасия и я уже 3 года занимаюсь веб-дизайном.

Создам Вам качественный и адаптивный сайт под любые запросы. Учту все пожелания. Что я делаю:• Landing Page;• Сайты-визитки;

• Многостраничные сайты и т.д.

Почему стоит обратиться именно ко мне:

• Все работы выполняю в установленный срок;

• При возникновении форс-мажорных обстоятельств, предупреждаю заранее и делаю скидку в 20%;

• Дополнительно могу предоставить грамотную SEO настройку сайта.

Отзывы:Отзывов нет, так до этого я находила клиентов другими способами и очень долгое время практиковалась в этой сфере, делая сайты для себя.