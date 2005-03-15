Ui|Ux и графический дизайнер

Всем здравствуйте!

Меня зовут Станислав, я веб-дизайнер и графический дизайнер.

•Всё дизайны уникальные

○Мой основной профиль: разработка логотипов, лэндинги (одностраничный дизайн), полноценные сайты.

○Мои услуги:

•Разработка логотипов

•Разработка лэндингов

•Разработка полноценного сайта

○Основные инструменты:

Figma, Photoshop, illustrator.

○Работая со мной, вы можете быть уверенны, что я выполню все аккуратно, быстро, всегда буду на связи с вами.

○Связаться со мной можно:

В Instagram - an.vi.s.design

Электронная почта - [email protected]

Телеграмм - @anvisdesign