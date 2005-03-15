Ui|Ux и графический дизайнер
Всем здравствуйте!
Меня зовут Станислав, я веб-дизайнер и графический дизайнер.
•Всё дизайны уникальные
○Мой основной профиль: разработка логотипов, лэндинги (одностраничный дизайн), полноценные сайты.
○Мои услуги:
•Разработка логотипов
•Разработка лэндингов
•Разработка полноценного сайта
○Основные инструменты:
Figma, Photoshop, illustrator.
○Работая со мной, вы можете быть уверенны, что я выполню все аккуратно, быстро, всегда буду на связи с вами.
○Связаться со мной можно:
В Instagram - an.vi.s.design
Электронная почта - [email protected]
Телеграмм - @anvisdesign
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