ansern

Сергей Андреев ansern

 
52 годаУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужны переводчики с английского на русский

    В группу переводчиков для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики-фрилансеры с английского на русский язык по разным тематикам. Преимущества сотрудничества: - долгосрочное сотрудничество, интересные проекты, все возможности для профессионального роста; - отзывы о проделанной вами работе; - своевременная и гарантированная оплата. Требования: - ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужны хорошие переводчики с английского на русский

    В группу переводчиков для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики-фрилансеры с английского на русский язык по разным тематикам. Преимущества сотрудничества: - долгосрочное сотрудничество, интересные проекты, все возможности для профессионального роста; - отзывы о проделанной вами работе; - своевременная и гарантированная оплата. Требования: - ...

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются переводчики с английского на русский

    В связи с большими объемами переводов для долгосрочного сотрудничества идет постоянный набор переводчиков-фрилансеров с английского на русский язык по туристической тематике (описание отелей). Преимущества проекта: - долгосрочное сотрудничество, регулярный поток заказов; - отзывы о проделанной вами работе; - своевременная ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются переводчики с английского на русский

    В связи с увеличением объемов переводов для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики-фрилансеры с английского на русский язык по туристической тематике (описание отелей). Преимущества проекта: - долгосрочное сотрудничество, регулярные заказы; - отзывы о проделанной вами работе; - своевременная и гарантированная оплата; - ...

    Переводы36 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переводчики с английского на русский

    Для постоянного сотрудничества требуются партнеры по выполнению англо-русских переводов по разным тематикам (возможно сотрудничество с группами переводчиков с редактором). На выходе требуется перевод высокого качества, проверенный, как минимум, вторым переводчиком/редактором и не требующий дальнейшей проверки ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод с английского на русский – деловая этика

    $250

    Есть большой текст объемом около 60 тыс. знаков с пробелами, тематика – курс по деловой этике для работников компании. Бюджет проекта – 178 USD, срок выполнения – 6 дней, оплата на Вебмани после завершения перевода. ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются переводчики с английского на руский язык

    Для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики-фрилансеры с английского на русский язык по туристической тематике. Требования: опыт работы, внимательность к деталям, точный и литературно качественный перевод, способность точно следовать требованиям к переводу, знакомство с CAT-программами ...

    Trados
    Переводы9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад