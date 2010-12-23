В группу переводчиков для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики-фрилансеры с английского на русский язык по разным тематикам. Преимущества сотрудничества: - долгосрочное сотрудничество, интересные проекты, все возможности для профессионального роста; - отзывы о проделанной вами работе; - своевременная и гарантированная оплата. Требования: - ...
- Переводы18 заявокЗакрыт9 лет назад
В группу переводчиков для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики-фрилансеры с английского на русский язык по разным тематикам. Преимущества сотрудничества: - долгосрочное сотрудничество, интересные проекты, все возможности для профессионального роста; - отзывы о проделанной вами работе; - своевременная и гарантированная оплата. Требования: - ...Переводы21 заявкаЗакрыт10 лет назад
В связи с большими объемами переводов для долгосрочного сотрудничества идет постоянный набор переводчиков-фрилансеров с английского на русский язык по туристической тематике (описание отелей). Преимущества проекта: - долгосрочное сотрудничество, регулярный поток заказов; - отзывы о проделанной вами работе; - своевременная ...Переводы13 заявокЗакрыт11 лет назад
В связи с увеличением объемов переводов для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики-фрилансеры с английского на русский язык по туристической тематике (описание отелей). Преимущества проекта: - долгосрочное сотрудничество, регулярные заказы; - отзывы о проделанной вами работе; - своевременная и гарантированная оплата; - ...Переводы36 заявокЗакрыт11 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуются партнеры по выполнению англо-русских переводов по разным тематикам (возможно сотрудничество с группами переводчиков с редактором). На выходе требуется перевод высокого качества, проверенный, как минимум, вторым переводчиком/редактором и не требующий дальнейшей проверки ...Переводы15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Есть большой текст объемом около 60 тыс. знаков с пробелами, тематика – курс по деловой этике для работников компании. Бюджет проекта – 178 USD, срок выполнения – 6 дней, оплата на Вебмани после завершения перевода. ...Переводынет заявокЗакрыт11 лет назад
Для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики-фрилансеры с английского на русский язык по туристической тематике. Требования: опыт работы, внимательность к деталям, точный и литературно качественный перевод, способность точно следовать требованиям к переводу, знакомство с CAT-программами ...Переводы9 заявокЗакрыт13 лет назад