В группу переводчиков для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики-фрилансеры с английского на русский язык по разным тематикам. Преимущества сотрудничества: - долгосрочное сотрудничество, интересные проекты, все возможности для профессионального роста; - отзывы о проделанной вами работе; - своевременная и гарантированная оплата. Требования: - ...