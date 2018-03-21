anst_romanova

Необходимо создать логотип по мотивам https://www.weblancer.net/projects/dizajn-sajtov-9/narisovat-makety-dlya-konstruktora-svadebnyh-sajtov-899273/
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Необходимо создать логотип по мотивам https://www.weblancer.net/projects/dizajn-sajtov-9/narisovat-makety-dlya-konstruktora-svadebnyh-sajtov-899273/
Добрый день! Если кратко: Нужно нарисовать макеты для конструктора свадебных сайтов. Пользователь после регистрации должен иметь возможность попасть в админку пользователя, где он может выбрать дизайн сайта (до 10 вариантов), расставить элементы ...
Добрый день! Если кратко: Нужно реализовать конструктор свадебных сайтов для молодоженов по макетам. Пользователь после регистрации должен иметь возможность попасть в админку пользователя, где он может выбрать дизайн сайта, расставить элементы ...