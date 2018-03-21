anst_romanova

Анастасия anst_romanova

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dmitro_dvk
Дмитрий 
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва(-1)
$50
10 баллов
7 лет назад
Создать логотип для web-сервиса
Анастасия отличный заказчик. Хоть и не было полноценного ТЗ, все равно понятно объяснила что хочет. Всегда на связи для комментариев по работе. Моментальная оплата. Рекомендую всем!
У Дмитрия шикарный вкус. Четкого тз не было, дали свободу действий) Дмитрий предложил 4 крутых варианта логотипа, свой выбрали сразу, правки не потребовались. Ещё очень порадовали исходники в векторе и верстка в ai. Я долго искала дизайнера с таким стилем и подходом, очень рада, что нашла! С удовольствием буду обращаться ещё)
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