anst_romanova

У Дмитрия шикарный вкус. Четкого тз не было, дали свободу действий) Дмитрий предложил 4 крутых варианта логотипа, свой выбрали сразу, правки не потребовались. Ещё очень порадовали исходники в векторе и верстка в ai. Я долго искала дизайнера с таким стилем и подходом, очень рада, что нашла! С удовольствием буду обращаться ещё)