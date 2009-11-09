anstasia

Анастасия Куделькина anstasia

 
36 летРоссия/Саратов
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Тексты, статьи, любые студенческие работы, любые темы. Опыт написания текстов, студенческих работ, в том числе рерайт, копирайт более 5 лет.

Высшее юридическое образование. Специализируюсь в сфере государственных прав.

Качество, ответственность в исполнении проектов в срок гарантирую

Отзывы заказчиков
luckycss
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
$6
10 баллов
14 лет назад
Доклад по налогам
Быстро, качественно. Очень доволен сотрудничеством.
Приятно было работать с Сергеем, от сотрудничества только положительные эмоции.
Ответный отзыв
maishewa-n
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Реферат по ДОУ
Сотрудничала с Анастасией первый раз, осталась очень довольна ее работой. Она профессиональный и ответственный человек. Надеюсь, что в дальнейшем работа будет складываться не менее удачно, чем в этот раз. Рекомендую.
Сотрудничество с Натальей оставило у меня только положительные эмоции. Ответственный и очень приятный человек. Буду рада в дальнейшем с Вами реализовать еще какие-нибудь проекты.
Ответный отзыв
kiruxa36
Кирилл 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$17
10 баллов
14 лет назад
Доклад по праву срочно! В течении 3-4 часов!
Приятно было работать с Анастасией, оперативно, качественно, в срок, вообще работа выполнена на уровне. В целом доволен, всем рекомендую!
Makcums
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$14
10 баллов
14 лет назад
Реферат "Религия как инструмент политики"
Прекрасный работник и человек. Всё сделано в кратчайшие сроки, что меня особенно удивило, а самое главное, что сделано на уровне, который достоин похвал.. Огромное спасибо!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
4 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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