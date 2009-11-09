Тексты, статьи, любые студенческие работы, любые темы. Опыт написания текстов, студенческих работ, в том числе рерайт, копирайт более 5 лет.
Высшее юридическое образование. Специализируюсь в сфере государственных прав.
Качество, ответственность в исполнении проектов в срок гарантирую
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
14 лет назад
Быстро, качественно. Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Приятно было работать с Сергеем, от сотрудничества только положительные эмоции.
$10
10 баллов
14 лет назад
Сотрудничала с Анастасией первый раз, осталась очень довольна ее работой. Она профессиональный и ответственный человек. Надеюсь, что в дальнейшем работа будет складываться не менее удачно, чем в этот раз. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничество с Натальей оставило у меня только положительные эмоции. Ответственный и очень приятный человек. Буду рада в дальнейшем с Вами реализовать еще какие-нибудь проекты.
$17
10 баллов
14 лет назад
Приятно было работать с Анастасией, оперативно, качественно, в срок, вообще работа выполнена на уровне. В целом доволен, всем рекомендую!
$14
10 баллов
14 лет назад
Прекрасный работник и человек. Всё сделано в кратчайшие сроки, что меня особенно удивило, а самое главное, что сделано на уровне, который достоин похвал.. Огромное спасибо!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
4 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга