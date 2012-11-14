High-skilled PHP Developer
Опыт разработок более 2х лет, в том числе с зарубежными заказчиками
Большой опыт работы на фреймворках Zend, Cake PHP и платформе Magento CMS
Хорошее знание SQL(оптимизация запросов, триггеры, хранимые процедуры)Javascript( в т.ч. jQuery, Prototype)
Глубокое понимание принципов ООП и шаблонов проектирования.
Linux, freeBSD на уровне администратора.
Качественная и быстрая работа гарантирована и ответственное отношение гарантированы.
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Портфолио
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