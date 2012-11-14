High-skilled PHP Developer

Опыт разработок более 2х лет, в том числе с зарубежными заказчиками

Большой опыт работы на фреймворках Zend, Cake PHP и платформе Magento CMS

Хорошее знание SQL(оптимизация запросов, триггеры, хранимые процедуры)Javascript( в т.ч. jQuery, Prototype)

Глубокое понимание принципов ООП и шаблонов проектирования.

Linux, freeBSD на уровне администратора.

Качественная и быстрая работа гарантирована и ответственное отношение гарантированы.