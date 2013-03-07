ant_design

Антон ant_design

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

kosenkoandrew
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
9 баллов
12 лет назад
Flash-баннер 570х150 (слайд-шоу)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Баннеры
1 отзыв
от $3
нет рейтинга