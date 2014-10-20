ant_spb

Хлабов ant_spb

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Фотограф, дизайнер, аниматор, мультимедиа-художник.

Выпускник программы "новые технологии в современном искусстве" института Pro Arte.

Уверенный пользователь Adobe Photoshop, Adobe Flash, Illustrator(базовые навыки в Corel тоже имеются), опыт работы с HTML, DHTML, CSS, знание JavaScript, ActionScript 2.0, базовые навыки PHP. Есть опыт создания сайтов, разработки дизайна и верстки. Имеется также опыт работы с программами web-разработки: Dreamweaver, HomeSite.

PHPJavascriptHTMLCSSFlashIllustratorActionScriptPhotoshop
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