Фотограф, дизайнер, аниматор, мультимедиа-художник.
Выпускник программы "новые технологии в современном искусстве" института Pro Arte.
Уверенный пользователь Adobe Photoshop, Adobe Flash, Illustrator(базовые навыки в Corel тоже имеются), опыт работы с HTML, DHTML, CSS, знание JavaScript, ActionScript 2.0, базовые навыки PHP. Есть опыт создания сайтов, разработки дизайна и верстки. Имеется также опыт работы с программами web-разработки: Dreamweaver, HomeSite.
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Портфолио
- Анимированный флеш-баннер фотовыставки106 просмотров
- Рекламный ролик сайта ART1110 просмотров
- Анимированный флеш-баннер212 просмотров
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