Программа должна быть написана под win и быть максимально стабильной и надежной. Суть программы - Управления матераилами на разных сайтах и раскидывание между ними новостей, подробнее в кратком ТЗ. ТЗ описывает лишь каркас, а полное ТЗ составит ...
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $500
Необходим профессионал в Laravel и так же в WP, что бы сделать функционал для отправки заданных материалов на WP сайты. А так же необходимо создать в ларавеле функцию для автоматического создания множество скриншотов с видео. Внимание! Работа связанна ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $380
Необходим профессионал в Laravel и так же в WP, что бы сделать функционал для отправки заданных материалов на WP сайты. А так же необходимо создать в ларавеле функцию для автоматического создания множество скриншотов с видео. Внимание! Работа связанна ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $270
Выкладываю ТЗ в общих чертах для того, чтобы не тратить ваше время на прочтение более крупных и развернутых ТЗ, которые предоставлю человеку, решившему взяться за проект. Без предоплаты! Частичная оплата за каждое проделанное задание.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $225
Выкладываю ТЗ в общих чертах для того, чтобы не тратить ваше время на прочтение более крупных и развернутых ТЗ, которые предоставлю человеку, решившему взяться за проект.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Модернизация готового скрипта, который показывает видео с источника в своем плеере, всё ТЗ в файле.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $65
Сайт создан на ларавел, представляет из себя хранилище видео роликов, надо с каждого ролика делать скриншоты. ТЗ является лишь частью более крупного ТЗ, что бы не тратить ваше время, оцените данную работу, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад