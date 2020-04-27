antaresbattou

интересные тексты, быстрые сроки, серьезный подход

Качество отменное, делается быстрее чем приносят пиццу!

В этом деле я новичок, но у меня есть безграничный энтузиазм, шикарная фантазия и цель - стать вашим верным помощником по написанию текстов. Но для начала, мы познакомимся с вами и пройдём краткое интервью:

Меня зовут Юлия, 24 года.

До этого писала прозу и стихотворения на дому, так же пишу песни.

Работала с дипломными работами около 2-х лет.

По образованию психолог, с удовольствием займусь написанием статей на эту тематику.

Быстро обучаюсь новому, а так же, трудолюбие и пунктуальность - это моё.

В наличии неординарное видение происходящего, креативность и логика.

Что вы сможете получить взаимодействуя со мной?