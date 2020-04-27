antaresbattou

Юлия antaresbattou

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
интересные тексты, быстрые сроки, серьезный подход

  • Качество отменное, делается быстрее чем приносят пиццу!

В этом деле я новичок, но у меня есть безграничный энтузиазм, шикарная фантазия и цель - стать вашим верным помощником по написанию текстов. Но для начала, мы познакомимся с вами и пройдём краткое интервью:

  • Меня зовут Юлия, 24 года.
  • До этого писала прозу и стихотворения на дому, так же пишу песни.
  • Работала с дипломными работами около 2-х лет.
  • По образованию психолог, с удовольствием займусь написанием статей на эту тематику.
  • Быстро обучаюсь новому, а так же, трудолюбие и пунктуальность - это моё.
  • В наличии неординарное видение происходящего, креативность и логика.

Что вы сможете получить взаимодействуя со мной?

  • Недорогие услуги. 
  • Быстрота выполнения + просьбы, пожелания, доработки.
  • Интересный текст.