antaresbattou

интересные тексты, быстрые сроки, серьезный подход
- Качество отменное, делается быстрее чем приносят пиццу!
В этом деле я новичок, но у меня есть безграничный энтузиазм, шикарная фантазия и цель - стать вашим верным помощником по написанию текстов. Но для начала, мы познакомимся с вами и пройдём краткое интервью:
- Меня зовут Юлия, 24 года.
- До этого писала прозу и стихотворения на дому, так же пишу песни.
- Работала с дипломными работами около 2-х лет.
- По образованию психолог, с удовольствием займусь написанием статей на эту тематику.
- Быстро обучаюсь новому, а так же, трудолюбие и пунктуальность - это моё.
- В наличии неординарное видение происходящего, креативность и логика.
Что вы сможете получить взаимодействуя со мной?
- Недорогие услуги.
- Быстрота выполнения + просьбы, пожелания, доработки.
- Интересный текст.