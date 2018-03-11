antarflame

Денис antarflame

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка Web и Desktop приложений

Привет!

Профессиональные навыки и знания:

Windows, MS Office, Excel - опытный пользователь

Английский язык – уровень В1,

Верстка HTML + CSS

Языки программирования:

С – базовые знания

C++ – базовые знания ООП, работа с Qt, ассемблерные вставки

JavaScript – базовые знания

PHP – обращение к MySQL, парсинг данных через Curl

Ассемблеры – TASM, MASM, NASM работа с Dos/WinAPI

Личные качества:

Быстрая обучаемость, креативность, трудолюбие, увлеченность профессией.

Опыт:

Оказание услуг в выполнении лабораторных и курсовых работ попрограммированию

Верстка лендингов

Развертка сайтов на платформе WordPressс использованием готовых шаблонов и плагинов

Создание парсеров наPHP для сбора данных с сайтов в единую базу MySQL

Установка и обновление ПО в ОС семейства Windows

Разработка консольных приложений на C,C++,Ассемблере

Разработка оконных приложений в Qt, Delphi

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Отзывы заказчиков

pendalf89
Борис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Написать функцию, разбивающую полигон на квадраты
PHP
Потрясающий программист! Написал довольно сложный скрипт за короткое время, к тому же написал дополнительный код для демонстрации скрипта, что было очень удобно. Рекомендую к сотрудничеству!
Четкое и понятное задание, хорошая коммуникация и своевременная оплата. Хороший заказчик рекомендую!
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