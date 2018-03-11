Привет!
Профессиональные навыки и знания:
Windows, MS Office, Excel - опытный пользователь
Английский язык – уровень В1,
Верстка HTML + CSS
Языки программирования:
С – базовые знания
C++ – базовые знания ООП, работа с Qt, ассемблерные вставки
JavaScript – базовые знания
PHP – обращение к MySQL, парсинг данных через Curl
Ассемблеры – TASM, MASM, NASM работа с Dos/WinAPI
Личные качества:
Быстрая обучаемость, креативность, трудолюбие, увлеченность профессией.
Опыт:
Оказание услуг в выполнении лабораторных и курсовых работ попрограммированию
Верстка лендингов
Развертка сайтов на платформе WordPressс использованием готовых шаблонов и плагинов
Создание парсеров наPHP для сбора данных с сайтов в единую базу MySQL
Установка и обновление ПО в ОС семейства Windows
Разработка консольных приложений на C,C++,Ассемблере
Разработка оконных приложений в Qt, Delphi
Портфолио
- Поворот куба на Си и NASM474 просмотра