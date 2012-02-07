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Алекс Суетин
antei
antei
NaN лет
Россия
/
Воронеж
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
HTML-верстка, табличная, дивная (css в отдельном файле)
кроссбраузерно, валидно, чистый код.
HTML
CSS
Действие аккаунта приостановлено!
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Персональная страница
105 просмотров
Сайт фирмы по продаже крепежа
116 просмотров
Сайт производственной компании (светильники)
159 просмотров
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