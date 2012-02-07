antei

Алекс Суетин antei

 
NaN летРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

HTML-верстка, табличная, дивная (css в отдельном файле)

кроссбраузерно, валидно, чистый код.

HTMLCSS