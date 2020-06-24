Продающий сайт для любого бизнеса.

Создаю продающие сайты на Tilda для любого бизнеса.

﻿Немного о Tilda

- это многофункциональный конструктор с уклоном на дизайн, типографику, функциональность и удобство сайта. Она состоит из готовых блоков-шаблонов и дает возможность составлять свои уникальные блоки. Она дает возможность интеграции с внешними сервисами, популярными CRM, платежными системами, сервисами аналитики, сервисами сбора данных, рассылки и многое другое.

Сайт на тильде - идеальное решение для малого бизнеса, стартапов, небольших медиа, интернет-магазинов, создания лендингов, продающих сайтов и личных блогов.

Основные преимущества:

Функциональность.

В тильд существует более 450 блоков с множеством настроек. Также я создаю для вас блоки с уникальным дизайном по вашему макету.

seo-оптимизация

Сайты, сделанный на тильде отлично индексируются поисковиками.

А я выполняю для вас качественную внутреннюю seo-оптимизацию

Адаптивность

Сайт, сделанный на тильде отлично смотрится на всех устройствах.

При необходимости я проведу дополнительную оптимизацию.

Интеграция и сервисы

В тильду интегрировано множество внешних сервисов, я произведу настройку всего необходимого,а если чего-то не будет хватать установлю дополнительно.

Дизайн

В основе конструктора лежать готовые дизайн-блоки, а так же есть возможность создавать свой уникальный дизайн и анимацию, которые будут актуальны в ближайшие 5 лет.

Техническая поддержка

Тех. поддержка всегда окажет вам помощь, если у вас возникли трудности, либо вы всегда можете обратиться с вопросом ко мне. Я помогаю своим клиентам в вопросах связанных с заказанным сайтом.

Как я работаю

Я сама могу составить ТЗ. Если вы совсем не разбираетесь в создании сайта, и не знаете, с чего начать - ничего страшного. Присылайте весе что есть. Остальное мы выясним в ходе разговора. Я попрошу вас заполнить небольшой бриф по вашему сайту и пришлю утверждение.

Непредвиденного результата не будет. Я придерживаюсь современных трендов минимализма в дизайне. Перед началом работы подбираю примеры дизайна, и определяю в каких направлениях двигаться, и на что обращать внимание.

Делаю максимально удобный и функциональный сайт.

1. Мы с вами обговариваем тз и примерный дизайн

2. Я бесплатно рисую для вас первый экран

3. Если вам нравится, то вы вносите предоплату 20% и я разрабатываю остальной сайт.

4. Я показываю ва промежуточные результаты каждые 2 дня, а вы вносите правки, если нужно.

5. Я никогда не срываю сроки. Зачастую возможно, что заказ будет выполнен раньше указанного срока.

6. Я отправляю вам готовый сайт, вы его утверждаете, вносите оплату(я принимаю оплату на карту сбербанка или через безопасную сделку) и я передаю вам сайт.

Цены

одностраничный

лендинг/визитка/презентация - 3-5дней

от 80$

одностраничный

лендинг/корпоративный - 4-5 дней

от 110$

многостраничный

Сайт о компании/услуге/товаре

от 240$

многостраничный

Корпоративный/уникальный

от 310$

Интернет-магазин

инструмент онлайн продаж

от 385$

Индивидуальный проект

полностью индивидуальная разработка

от 770$

Больше работ в инстаграме https://www.instagram.com/sinderella_t/