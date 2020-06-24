Создаю продающие сайты на Tilda для любого бизнеса.
Немного о TildaТильда- это многофункциональный конструктор с уклоном на дизайн, типографику, функциональность и удобство сайта. Она состоит из готовых блоков-шаблонов и дает возможность составлять свои уникальные блоки. Она дает возможность интеграции с внешними сервисами, популярными CRM, платежными системами, сервисами аналитики, сервисами сбора данных, рассылки и многое другое.
Сайт на тильде - идеальное решение для малого бизнеса, стартапов, небольших медиа, интернет-магазинов, создания лендингов, продающих сайтов и личных блогов.
Основные преимущества:
Функциональность.
В тильд существует более 450 блоков с множеством настроек. Также я создаю для вас блоки с уникальным дизайном по вашему макету.
seo-оптимизация
Сайты, сделанный на тильде отлично индексируются поисковиками.
А я выполняю для вас качественную внутреннюю seo-оптимизацию
Адаптивность
Сайт, сделанный на тильде отлично смотрится на всех устройствах.
При необходимости я проведу дополнительную оптимизацию.
Интеграция и сервисы
В тильду интегрировано множество внешних сервисов, я произведу настройку всего необходимого,а если чего-то не будет хватать установлю дополнительно.
Дизайн
В основе конструктора лежать готовые дизайн-блоки, а так же есть возможность создавать свой уникальный дизайн и анимацию, которые будут актуальны в ближайшие 5 лет.
Техническая поддержка
Тех. поддержка всегда окажет вам помощь, если у вас возникли трудности, либо вы всегда можете обратиться с вопросом ко мне. Я помогаю своим клиентам в вопросах связанных с заказанным сайтом.
Как я работаю
Я сама могу составить ТЗ. Если вы совсем не разбираетесь в создании сайта, и не знаете, с чего начать - ничего страшного. Присылайте весе что есть. Остальное мы выясним в ходе разговора. Я попрошу вас заполнить небольшой бриф по вашему сайту и пришлю утверждение.
Непредвиденного результата не будет. Я придерживаюсь современных трендов минимализма в дизайне. Перед началом работы подбираю примеры дизайна, и определяю в каких направлениях двигаться, и на что обращать внимание.
Делаю максимально удобный и функциональный сайт.
1. Мы с вами обговариваем тз и примерный дизайн
2. Я бесплатно рисую для вас первый экран
3. Если вам нравится, то вы вносите предоплату 20% и я разрабатываю остальной сайт.
4. Я показываю ва промежуточные результаты каждые 2 дня, а вы вносите правки, если нужно.
5. Я никогда не срываю сроки. Зачастую возможно, что заказ будет выполнен раньше указанного срока.
6. Я отправляю вам готовый сайт, вы его утверждаете, вносите оплату(я принимаю оплату на карту сбербанка или через безопасную сделку) и я передаю вам сайт.
Цены
одностраничный
лендинг/визитка/презентация - 3-5дней
от 80$
одностраничный
лендинг/корпоративный - 4-5 дней
от 110$
многостраничный
Сайт о компании/услуге/товаре
от 240$
многостраничный
Корпоративный/уникальный
от 310$
Интернет-магазин
инструмент онлайн продаж
от 385$
Индивидуальный проект
полностью индивидуальная разработка
от 770$
Больше работ в инстаграме https://www.instagram.com/sinderella_t/
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