anthonydestroy1

Антон anthonydestroy1anthonydestroy1
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
СОЗДАНИЕ САЙТА (ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, ЛЕНДИНГ, ВИЗИТКА) В КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ !
Приветствую!
Создам сайт для вашего бизнеса/организации/хобби в кротчайшие сроки.
Обращаю ваше внимание, что я не занимаюсь непосредственно разработкой сайта "под ключ" и т.д. Сайты создаются на интернет-платформах, CMS либо конструкторах.
Оттуда и цена на мои услуги низкая.
Подключу созданный сайт на хостинг, подберу доменное имя, помогу в дальнейшем обслуживании.
Действие аккаунта приостановлено!