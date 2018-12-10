anthonydestroy1

СОЗДАНИЕ САЙТА (ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, ЛЕНДИНГ, ВИЗИТКА) В КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ !

Приветствую !

Создам сайт для вашего бизнеса/организации/хобби в кротчайшие сроки.

Обращаю ваше внимание, что я не занимаюсь непосредственно разработкой сайта "под ключ" и т.д. Сайты создаются на интернет-платформах, CMS либо конструкторах.

Оттуда и цена на мои услуги низкая.

Подключу созданный сайт на хостинг, подберу доменное имя, помогу в дальнейшем обслуживании.