Начинающий веб дизайнер, программист.

Занимаюсь изучением HTML, HTML5, CSS, JS, PHP, MySQL с 2009 года. Стараюсь улучшать свои знания с каждой новой работой, ведь нет предела знаниям которые мы получаем в течении всей жизни. Также я занимаюсь составлением статей для публикации в блогах или новостях. Что же самое важное для программиста, дизайнера и писателя? Для меня же первое это грамотность, потом задача и точность её выполнения, ведь если я буду неграмотным что тогда будет? Будет неприязнь ко мне и моим работам. Кому понравится ошибка в их названии или в описании их деятельности!? Почему задача - вторая? Потому что мы выполняем заказ, а не самовольное творение! Ну точность третья по счёту так как после данной задачи исполнитель должен сделать всё с хирургической точностью, чтобы не было каких-либо заусенцев. И так выбор за Вами.