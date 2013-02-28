anticement

Екатерина anticement

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Качественная работа по заполнению сайтов,разработке,дизайну, сопровождению

Профессиональные навыки и умения:

-оператор ЭВМ рег. №346-09.

-Владение языками программирования Object Pascal , Borland Delphi 6 , написание приложений и модулей.

-Знание С++, JavaScript , Html ,CSS .

- Написание Интернет сайтов.

-Проектирование, разработка, внедрение, сопровождение подсистем автоматизированного учета на предприятии.

На данный момент работаю инженером программистом 1С

Дополнительная информация: коммуникабельна, пунктуальная, исполнительная, легко обучаемая , не конфликтная, усидчивая, целеустремленная, ответственная, дисциплинированна.