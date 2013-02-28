anticement

Качественная работа по заполнению сайтов,разработке,дизайну, сопровождению
Профессиональные навыки и умения:
-оператор ЭВМ рег. №346-09.
-Владение языками программирования Object Pascal , Borland Delphi 6 , написание приложений и модулей.
-Знание С++, JavaScript , Html ,CSS .
- Написание Интернет сайтов.
-Проектирование, разработка, внедрение, сопровождение подсистем автоматизированного учета на предприятии.
На данный момент работаю инженером программистом 1С
Дополнительная информация: коммуникабельна, пунктуальная, исполнительная, легко обучаемая , не конфликтная, усидчивая, целеустремленная, ответственная, дисциплинированна.
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