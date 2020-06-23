antik2k

Артем antik2k

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Аудит СК СЕО

    Ищется специалист для проведения качественного аудита сайта строительной компании СК Стройтеремок. Домен старый, требуется анализ текущего состояния и рекомендации по дальнейшему развитию. Оплата 10 000 рублей. Необходимо предоставить аргументированное обоснование своих знаний в сфере SEO.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки на Битрикс

    $120

    Требуется программист для доработки интернет-магазина на платформе Битрикс. Задачи включают работу с каталогом, коллекциями и карточкой товара. Примеры текущих задач и карточки товара для сравнения приведены в ссылках.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Аудит интернет магазина

    $500

    Требуется провести качественный аудит интернет-магазина с анализом SEO. Основные проблемы: плохое ранжирование, неэффективные ссылки и стабильные позиции. Готов заплатить 30 000 рублей за аудит и до 80 000 рублей в месяц за последующие работы. Изучите сайт и предложите свои рекомендации.

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Аудит сайт по ремонту квартир

    $500

    Ищем специалиста для качественного аудита сайта по ремонту квартир. Необходимо выявить проблемы с ранжированием и индексированием. Оплата 30 000 рублей за аудит, последующие работы до 80 000 рублей в месяц. Изучите сайт и предложите решение.

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Аудит детейлинг центра

    $500

    Требуется провести качественный аудит сайта детейлинг центра для выявления недостатков и улучшения его SEO-ранжирования. Оплата составит 30 000 рублей за аудит и до 60 000 рублей в месяц за последующие работы. Важно детально изучить сайт и предоставить предложение с учетом найденных проблем или подтверждения его корректности.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Аудит с продвижением

    $500

    Требуется качественный аудит сайта после склейки доменов и попадания в бан Яндекса. Оплата 15 000 рублей за аудит и до 30 000 рублей в месяц за продвижение. Изучите сайт перед предложениями, пустые сообщения будут удаляться.

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сео аудит

    $500

    Необходим качественный SEO аудит сайта, который был запущен 1-2 месяца назад и плохо ранжируется. Бюджет на аудит составляет 15 000 рублей, на дальнейшие работы - до 30 000 рублей в месяц. Изучите сайт и подготовьте предложение. Спамные сообщения будут удаляться.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Картинка

    $15

    Нужно сделать картинку максимально близкую к исходнику, заменив машину, но в том же ракурсе и исполнении http://project2.shtonda.ru/img/car-bg.png?ver1.0 что бы получить то что у нас на главной http://project2.shtonda.ru/

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Аудит с продвижением

    https://madwrappers.ru плохо ранжируется Готов заплатить за качественное продвижение! не более 80 000 рублей в месяц. Изучите мой сайт и сделайте предложение. Если будет коротенький аудит толковый, а не шаблонный будет ВАм плюсом!

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение лендинга

    https://suntekppf.ru одностраничный ленд продвинуть в топ Ранее сайт не двигался, в домене есть бренд пленки, но почему то сайт очень плохо идет, были куплены ссылки на миралинксе, но не особо помогла. Если будет ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение интерне-магазина

    ТРебуется продвижение интернет магазина https://koch-market.ru Аудит не проводили(Нужен первым делом), прежде чем делать предложение изучите сайт, пустые и безсмысленные аудиты не нужны!, в поиске не двигался, продажи чуток есть. Так же есть второй сайт ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизайн по мелочи

    http://madwrappers.shtonda.ru/ сделать редизайн блоков сайт, без перестановки чего либо, подобрать цвета под логотип , лого прикрепил Примеры блоков которые меняем визуально http://joxi.ru/l2ZPn43iR7VeQr http://joxi.ru/823lndgHa8wMWA http://joxi.ru/KAx8dBgTvKwpzA http://joxi.ru/EA4ynLaFvp0qyr

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Яндекс директ

    Есть РК, не устраивает что мало заказов хотя трафика можно с нее нагнать прилично, Ищем отвественного исполнителя на постоянной основе, доступ для анализа в рк дам. Что требуется в дальнейшем ? расширить ядро, сменить ...

    Контекстная реклама30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 1с Битрикс

    1с Интегрирован с 1с битрикс. Всепараметры передаются на сайт, выводятсчя в карточке товара, но не заполняются.Требуется сделать автозаполнение + вывести свойства в карточке товара вот таким образом http://joxi.ru/LmGPq97ilRaMM2

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка модуля

    $40

    https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/design2u.syncms/#tab-about-link Не работают обновления остатков для ТП, хотя сделано все по инструкции. Свойства указанные в настройке "Взаимосвязи свойств ТП и модификаций". Сможете исправить ? Простой товар обновляет остатки.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Bitrix Intec Food корявое демо

    Есть решение интек фуд, после установка демо данных, выявлено отсутствие ТП, характеристик и т.д., а так же при ручном создании ТП оно не выводится в карточке товара. Цена вопроса починки сия чуда ? https://7-seo.ru/

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Конфликт библиотек на битирксе

    $15

    https://osir-parts.ru/products/sostavy-dlya-ochistki-kuzova/LERATON-M2/ Не работает выбор обьема, в каталогах, карточках товаров и разделе брендов. конфликтуют библиотеки - исправить при этом что бы не нарушился остальной функционал

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенос Битрикс бизнес

    Сайт на 1Сбитрикс бизнес. Требуется перенести все содержимое сайта, каталоги, бренды, товары, инфо страницы на новый модуль Аспро Максимум, все должно работать на компонентах аспро, ничего из старого сайта из компонентов не должно быть! ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

dendystyle30
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Исправить косяки за верстаком... .
Отличный заказчик, все рекомундую!
Сделал все что по ТЗ, и после доп правки внесли за отдельную плату.
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RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Хлебные крошки
Отличный заказчик! Рекомендую :D
Чертов гений, а не программист, всем рекомендую, без лишних слов!
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