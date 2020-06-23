Ищется специалист для проведения качественного аудита сайта строительной компании СК Стройтеремок. Домен старый, требуется анализ текущего состояния и рекомендации по дальнейшему развитию. Оплата 10 000 рублей. Необходимо предоставить аргументированное обоснование своих знаний в сфере SEO.
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт3 года назад
- $120
Требуется программист для доработки интернет-магазина на платформе Битрикс. Задачи включают работу с каталогом, коллекциями и карточкой товара. Примеры текущих задач и карточки товара для сравнения приведены в ссылках.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $500
Требуется провести качественный аудит интернет-магазина с анализом SEO. Основные проблемы: плохое ранжирование, неэффективные ссылки и стабильные позиции. Готов заплатить 30 000 рублей за аудит и до 80 000 рублей в месяц за последующие работы. Изучите сайт и предложите свои рекомендации.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $500
Ищем специалиста для качественного аудита сайта по ремонту квартир. Необходимо выявить проблемы с ранжированием и индексированием. Оплата 30 000 рублей за аудит, последующие работы до 80 000 рублей в месяц. Изучите сайт и предложите решение.Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Требуется провести качественный аудит сайта детейлинг центра для выявления недостатков и улучшения его SEO-ранжирования. Оплата составит 30 000 рублей за аудит и до 60 000 рублей в месяц за последующие работы. Важно детально изучить сайт и предоставить предложение с учетом найденных проблем или подтверждения его корректности.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Требуется качественный аудит сайта после склейки доменов и попадания в бан Яндекса. Оплата 15 000 рублей за аудит и до 30 000 рублей в месяц за продвижение. Изучите сайт перед предложениями, пустые сообщения будут удаляться.Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $500
Необходим качественный SEO аудит сайта, который был запущен 1-2 месяца назад и плохо ранжируется. Бюджет на аудит составляет 15 000 рублей, на дальнейшие работы - до 30 000 рублей в месяц. Изучите сайт и подготовьте предложение. Спамные сообщения будут удаляться.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Нужно сделать картинку максимально близкую к исходнику, заменив машину, но в том же ракурсе и исполнении http://project2.shtonda.ru/img/car-bg.png?ver1.0 что бы получить то что у нас на главной http://project2.shtonda.ru/Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт4 года назад
https://madwrappers.ru плохо ранжируется Готов заплатить за качественное продвижение! не более 80 000 рублей в месяц. Изучите мой сайт и сделайте предложение. Если будет коротенький аудит толковый, а не шаблонный будет ВАм плюсом!Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт4 года назад
https://suntekppf.ru одностраничный ленд продвинуть в топ Ранее сайт не двигался, в домене есть бренд пленки, но почему то сайт очень плохо идет, были куплены ссылки на миралинксе, но не особо помогла. Если будет ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт4 года назад
ТРебуется продвижение интернет магазина https://koch-market.ru Аудит не проводили(Нужен первым делом), прежде чем делать предложение изучите сайт, пустые и безсмысленные аудиты не нужны!, в поиске не двигался, продажи чуток есть. Так же есть второй сайт ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт4 года назад
http://madwrappers.shtonda.ru/ сделать редизайн блоков сайт, без перестановки чего либо, подобрать цвета под логотип , лого прикрепил Примеры блоков которые меняем визуально http://joxi.ru/l2ZPn43iR7VeQr http://joxi.ru/823lndgHa8wMWA http://joxi.ru/KAx8dBgTvKwpzA http://joxi.ru/EA4ynLaFvp0qyrДизайн сайтов27 заявокЗакрыт4 года назад
Есть РК, не устраивает что мало заказов хотя трафика можно с нее нагнать прилично, Ищем отвественного исполнителя на постоянной основе, доступ для анализа в рк дам. Что требуется в дальнейшем ? расширить ядро, сменить ...Контекстная реклама30 заявокЗакрыт4 года назад
1с Интегрирован с 1с битрикс. Всепараметры передаются на сайт, выводятсчя в карточке товара, но не заполняются.Требуется сделать автозаполнение + вывести свойства в карточке товара вот таким образом http://joxi.ru/LmGPq97ilRaMM21С-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $40
https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/design2u.syncms/#tab-about-link Не работают обновления остатков для ТП, хотя сделано все по инструкции. Свойства указанные в настройке "Взаимосвязи свойств ТП и модификаций". Сможете исправить ? Простой товар обновляет остатки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть решение интек фуд, после установка демо данных, выявлено отсутствие ТП, характеристик и т.д., а так же при ручном создании ТП оно не выводится в карточке товара. Цена вопроса починки сия чуда ? https://7-seo.ru/Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
https://osir-parts.ru/products/sostavy-dlya-ochistki-kuzova/LERATON-M2/ Не работает выбор обьема, в каталогах, карточках товаров и разделе брендов. конфликтуют библиотеки - исправить при этом что бы не нарушился остальной функционалСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт на 1Сбитрикс бизнес. Требуется перенести все содержимое сайта, каталоги, бренды, товары, инфо страницы на новый модуль Аспро Максимум, все должно работать на компонентах аспро, ничего из старого сайта из компонентов не должно быть! ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Установка MailWizz + Настройка MailWizz Установка PMTA + Настройка PMTA и под ключ к MWПодключение Постмастер сервер на зомро.руСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
вот сайт madseo.ru требуется скопировать код сайта и переделать под email шаблон письмаHTML-верстка10 заявокЗакрыт5 лет назад