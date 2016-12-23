Дизайн проект интерьера.
Дизайн интерьера квартир, домов, а так же любых других жилых и коммерческих помещений. Предоставляю весь спектр необходимых работ по дизайну интерьера - удаленно:
- составление технического задания
- подбор стилевых и функциональных решений под вкус и пожелания заказчика, планировочные чертежи с расстановкой мебели
- 3D-визуализация каждого помещения и разработка всей рабочей документации.
- Он -лайн консультации, работа на расстоянии, фриланс.
Всего за 800 -1000 р. за м2 - полный дизайн проект - фото и все необходимые чертежи.
89190144437 Ирина.
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Портфолио
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