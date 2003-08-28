antise

Георгий antise

 
20 летРоссия/Сергиев Посад
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Front-end разработчик, UI/UX дизайнер

Используемые технологии:

  • HTML/CSS (animation, flex, grid, adaptive and cross-browser layout)
  • SASS/SCSS
  • JS (React.js, React-native)
  • Figma (Components, auto-layout..)

В моих интересах сделать работу наилучшим из возможных способов:

  • Высокое качество работы и концентрация на ней
  • В течение работы доступен 24/7, уверен, что быстрый ответ поспособствует лучшему пониманию между заказчиком и исполнителем

Если нужно сделать сайт:

  • Одностраничные сайты
  • Многостраничные сайты
  • Интерактивные сайты
  • Сайты-визитки
  • Править код сайта

Если нужно сделать веб-дизайн:

  • Редизайн
  • Дизайн одностраничного сайта
  • Дизайн многостраничного сайта
  • Дизайн сайта-визитки
Дизайн сайтаHTMLCSSFigmaReactReact NativeSCSSSASS
Портфолио