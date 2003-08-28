Front-end разработчик, UI/UX дизайнер
Используемые технологии:
- HTML/CSS (animation, flex, grid, adaptive and cross-browser layout)
- SASS/SCSS
- JS (React.js, React-native)
- Figma (Components, auto-layout..)
В моих интересах сделать работу наилучшим из возможных способов:
- Высокое качество работы и концентрация на ней
- В течение работы доступен 24/7, уверен, что быстрый ответ поспособствует лучшему пониманию между заказчиком и исполнителем
Если нужно сделать сайт:
- Одностраничные сайты
- Многостраничные сайты
- Интерактивные сайты
- Сайты-визитки
- Править код сайта
Если нужно сделать веб-дизайн:
- Редизайн
- Дизайн одностраничного сайта
- Дизайн многостраничного сайта
- Дизайн сайта-визитки
Я против войны в Украине!
Портфолио
- DESIGN CARPETS2 просмотра
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- Online School - Landing page3 просмотра