Front-end разработчик, UI/UX дизайнер Используемые технологии: HTML/CSS (animation, flex, grid, adaptive and cross-browser layout)

SASS/SCSS

JS (React.js, React-native)

Figma (Components, auto-layout..) В моих интересах сделать работу наилучшим из возможных способов: Высокое качество работы и концентрация на ней

В течение работы доступен 24/7, уверен, что быстрый ответ поспособствует лучшему пониманию между заказчиком и исполнителем Если нужно сделать сайт: Одностраничные сайты

Многостраничные сайты

Интерактивные сайты

Сайты-визитки

Править код сайта Если нужно сделать веб-дизайн: Редизайн

Дизайн одностраничного сайта

Дизайн многостраничного сайта

Дизайн сайта-визитки Дизайн сайтаHTMLCSSFigmaReactReact NativeSCSSSASS

Я против войны в Украине !