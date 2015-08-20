Нужен уникальный, красиво-написанный, интересно-читаемый текст для Сайта new.antel-spb.ru 7 страниц знаков по 7000 От вас нужный примеры и бюджет
Основные конфигурации:
-> Управление торговлей 10, Бухгалтерия 2 (1.6), ЗУП, Комплексная, УПП
Стоимость часа:
-> От 600 руб.
Обмены:
-> XML – обмен (Конвертация), OLE (Напрямую через COM), OLAP + XTDO (Веб-Сервисы), Напрямую к базе приемнику через ADO (MsSQL, MySQL)
-> Возможность организации практически любых двухсторонних обменов, наиболее часто синхронизация данные с интернет-каталогами
Администрирование
-> Администрирую Windows и Linux серверы (1C, AD, Mssql, Postgre)
Программирование
-> Программирование для ВЕБ PHP,PERL + MYSQL + JS. Фреймворки Zend, Jquery, PhpQuery и др. CMS: InstantCMS, Joomla, Birix
Дополнительные контакты
-> vk.com/antit
- Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Есть логотип, фото-материалы для сайта. Есть понимание структуры и как должно все выглядеть. Есть примеры того чего хотим. Нужен дизайнер, который все красиво положит на макет. Верстка и программирование не требуется, ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт10 лет назад