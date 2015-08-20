antit86

Андрей antit86

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Программирование 1С 8.2 - 7.7. Профессионально, быстро

Основные конфигурации:

-> Управление торговлей 10, Бухгалтерия 2 (1.6), ЗУП, Комплексная, УПП

Стоимость часа:

-> От 600 руб.

Обмены:

-> XML – обмен (Конвертация), OLE (Напрямую через COM), OLAP + XTDO (Веб-Сервисы), Напрямую к базе приемнику через ADO (MsSQL, MySQL)

-> Возможность организации практически любых двухсторонних обменов, наиболее часто синхронизация данные с интернет-каталогами

Администрирование

-> Администрирую Windows и Linux серверы (1C, AD, Mssql, Postgre)

Программирование

-> Программирование для ВЕБ PHP,PERL + MYSQL + JS. Фреймворки Zend, Jquery, PhpQuery и др. CMS: InstantCMS, Joomla, Birix

Дополнительные контакты

-> vk.com/antit

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