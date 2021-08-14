Иллюстрации всем и каждому!)

Я иллюстратор и 2d художник с опытом более 5 лет и множеством довольных клиентов.

Всегда соблюдаю сроки. Вежлив, грамотен, открыт для диалогов.

Мои работы активно продаются на крупнейших микростоках, таких как shutterstock, adobe stock, depositphotos и т.д.

Умею создавать иллюстрации в различных стилях.

Основные и любимые стили Hand-drawn и Flat design.

Отлично знаю Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.

Уверен, что Вам понравится работать со мной!