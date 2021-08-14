Иллюстрации всем и каждому!)
Я иллюстратор и 2d художник с опытом более 5 лет и множеством довольных клиентов.
Всегда соблюдаю сроки. Вежлив, грамотен, открыт для диалогов.
Мои работы активно продаются на крупнейших микростоках, таких как shutterstock, adobe stock, depositphotos и т.д.
Умею создавать иллюстрации в различных стилях.
Основные и любимые стили Hand-drawn и Flat design.
Отлично знаю Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.
Уверен, что Вам понравится работать со мной!
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