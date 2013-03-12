Выполнить работу по дизайну 2 х страниц по тз. (главной и карточки товара) сейчас так isabel-marant-russia.ru надо сделать как в приложенном файле. От Вас требуется качество исполнения. Нужен крутой ...
- $40Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать админку и а/б тест для 2х сайтов http://1.shiftz.ru/(второй сайт такой же) , прикрутить чат http://consultsystems.ru на 2 сайта и сделать так чтобы работали цели в метрике тоже на двух сайтах(они почти одинаковые) ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть дизайн нужна верстка - образец http://ii-mebel.ru/ Нужно срочно. Дизайн отдам сегодня вечером на исполнение оплата Указывайте свою стоимость Яндекс ДеньгиHTML-верстка15 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта одностраничника по продаже iphone5 с именем владельца из золота. Дизайн нужен высокого качества. Примеры Ваших работ обязательны.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать текст для одностраничника по продаже персонифицированных мобильных телефонов. Интересная и креативная, нестандартная работа.Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сделать лендинг по образцу Подробно все в тз Срок 1 деньДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад