Окончил английское отделение ВГПУ в 2002 г.
Стажировка в Бангоре (Северный Уэльс) в 2000 г
Опыт работы переводчиком свыше трех лет:
- Перевод RU=>EN/EN=>RU юридических и деловых документов (контракты, бизнес-планы), технических описаний мессенджеров, PR-статей, интервью, скриптов к видео роликам.- Перевод статей для новостного ресурса на тему мессенджеров для смартфонов (RU=>EN/EN=>RU). Корректировка и вычитка англоязычных постов для
вышеназванного ресурса. - Полный и сокращенный перевод новостных статей с англоязычных ресурсов (напр. techcrunch.com) на русский язык.
- Перевод RU=>EN/EN=>RU аналитики по рынку Форекс
(обзоры по фундаментальному и техническому анализу), финансовым рынкам и рынкам
ценных металлов, а также перевод новостей и рассылок по рынку Форекс и
финансовым рынкам, деловых писем, новостей, резюме, юридической документации
(контракты, дополнительные соглашения, доверенности, счета на оплату, и пр),
рекламных буклетов, слоганов, инструкций к использованию электронных платежных
систем.
- Рерайт текстов на русском и английском языках.
- Перевод научно-популярных книг по торговле на рынке Форекс RU=>EN.
Почта для связи: [email protected]
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