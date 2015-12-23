Качественные переводы RU=>EN, EN=>RU

Окончил английское отделение ВГПУ в 2002 г.

Стажировка в Бангоре (Северный Уэльс) в 2000 г

Опыт работы переводчиком свыше трех лет:

- Перевод RU=>EN/EN=>RU юридических и деловых документов (контракты, бизнес-планы), технических описаний мессенджеров, PR-статей, интервью, скриптов к видео роликам.- Перевод статей для новостного ресурса на тему мессенджеров для смартфонов (RU=>EN/EN=>RU). Корректировка и вычитка англоязычных постов для

вышеназванного ресурса. - Полный и сокращенный перевод новостных статей с англоязычных ресурсов (напр. techcrunch.com) на русский язык.

- Перевод RU=>EN/EN=>RU аналитики по рынку Форекс

(обзоры по фундаментальному и техническому анализу), финансовым рынкам и рынкам

ценных металлов, а также перевод новостей и рассылок по рынку Форекс и

финансовым рынкам, деловых писем, новостей, резюме, юридической документации

(контракты, дополнительные соглашения, доверенности, счета на оплату, и пр),

рекламных буклетов, слоганов, инструкций к использованию электронных платежных

систем.

- Рерайт текстов на русском и английском языках.

- Перевод научно-популярных книг по торговле на рынке Форекс RU=>EN.

Почта для связи: [email protected]