antologist

Далеко не Чехов и Булгаков, но кое что, кроме врачевания тоже могу....

Закончив, в олимпийском 1980, медицинский, начал врачевать. Писал анамнезы, диагнозы и заключения. Наскучило. Попробовал эпистолярию. Однако, все в ящик письменного стола. Для расширения кругозора- закончил плехановский институт повышения квалификации, а затем набирался знаний в Европе: академия лингвистики, информатики и экономики, а также колледж в Марбурге (по стопам М.В. Ломоносова)- советник по СНГ. Компьютер открыл настоящее окно в мир. Копирайт оказался очень близок и по динамике творения и по духу требований времени. Периодически, прямо перед компьютером, является мне муза. "Тогда и стих идет и проза не стихает" (это, опять таки ее сиюминутная подсказка). Конечно стихотворства на немецком не получается, но переводы вполне доступны. Не забывая первую любовь -психиатрию и психологию, продолжал учиться. Профайлинг, психо- и нейролингвистика, психофизиология и рецепты народной медицины... как Вам такой винегрет? Выходов не много- либо пациентом к коллегам, либо творческая сублимация.