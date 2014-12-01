Дизайн сайтов и полиграфии, IT-помошник, высокое качество- умереные цены

Разрабатываю сайты, как под ключ, так и дизайн сайтов отдельно, в необходимых Вам форматах (по умолчанию в формате PSD разложенном по слоям с четкой и понятной структурой). Работаем с админками Wordpress и Jomla, а также с сайтами без админок и с некоторыми самописными админками.

В команде два человека, для повышения скорости и качества выполнения работ. Также делаем под заказ дизайн полиграфии, создаем баннеры для сайтов и соц. сетей и многого другого.