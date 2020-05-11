БЕСПЛАТНО упакую Инстаграм и приведу клиентов.

Нет, это не заголовок для привлечения внимания. Я сейчас обучаюсь интернет-маркетингу на курсе у @vlad_yasko - у него самое масштабное инстаграм-агентство Brand U!

Мне нужно учиться на реальном проекте. Мое предложение: я на протяжении 1,5 месяцев буду продвигать ваш аккаунт: поработаю над контентом, фото, текстами, буду его вести, подключу механики привлечения подписчиков и настрою рекламу.

Как результат, у вас могут появиться потенциальные клиенты и продажи. В противном случае - вы ничего не теряете.

1. Вам не нужно будет платить мне за работу (хотя на рынке такой объем услуг обошелся бы в $300-700$)

2. Условия: в конце периода продвижения вы оплатите столько, сколько посчитаете нужным

3. Условия: символическая оплата в 20$ за весь период работы по вашему усмотрению (хотя на рынке такой объем услуг обошелся бы в $300-700$)

От вас требуется:

• Дать свое согласие

• Передать мне логин и пароль

• Отвечать на мои вопросы/предоставить на съемку товар или дать фото

• Выделить на рекламу от $50, когда это будет нужно. Эти деньги вы платите самому Инстаграму (Фэйсбуку), а не мне в карман.

И ёще ,если у вас возникнут вопроси по поводу действительности информации можете напрямую @vlad_yasko он вам ответит являюсь ли я его студентом.

Ну что, работаем?