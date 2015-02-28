anton_2010

Антон anton_2010

 
39 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Художник-дизайнер

Графический дизайн и полиграфия: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw 

Иллюстрация - Corel Painter, SAI

Рисование от руки - Графика, акварель, смешанные техники

3D-моделирование: Google SketchUP

Почта: [email protected]

IllustratorSketchUpPhotoshop
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