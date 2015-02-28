Художник-дизайнер
Графический дизайн и полиграфия: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw
Иллюстрация - Corel Painter, SAI
Рисование от руки - Графика, акварель, смешанные техники
3D-моделирование: Google SketchUP
Почта: [email protected]
Портфолио
- Плакат для детского сада143 просмотра
- Плакат для школы153 просмотра
- Салон керамической плитики156 просмотров
- Визитка керамика807 просмотров
- Обложка 2127 просмотров
- Обложка 1135 просмотров
- Акварель120 просмотров
- Арт 3104 просмотра
- Арт 2126 просмотров
- Арт 1129 просмотров
- Векторный арт - счетчики143 просмотра
- Векторный арт - индия171 просмотр