Транскрибация, переводы, репетиторство

Здравствуйте!

Готов помочь Вам с транскрибацией аудио файлов на английском и русском языках. Опыт транскрибации бизнес конференци на английском языке - 1 год.

Переводы с английского на русский и с русского на английский. Предпочтительная тематика - финансы/экономика или General topics.

Преподаю английский для взрослых и занимаюсь подготовкой к международным экзаменам. Опыт работы - 4 года. Сдавал TOEFL.