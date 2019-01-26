Транскрибация, переводы, репетиторство
Здравствуйте!
Готов помочь Вам с транскрибацией аудио файлов на английском и русском языках. Опыт транскрибации бизнес конференци на английском языке - 1 год.
Переводы с английского на русский и с русского на английский. Предпочтительная тематика - финансы/экономика или General topics.
Преподаю английский для взрослых и занимаюсь подготовкой к международным экзаменам. Опыт работы - 4 года. Сдавал TOEFL.
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Транскрибация
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