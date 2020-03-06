anton_bzd16

Упаковываю компании, зарабатываю миллионы своим клиентам!

Приветствую! Я - Антон Бездетко. Упаковываю компании, создаю Сайты уже более 7 лет!

Примеры работ:

https://greenland.kiev.ua/shaggy/

https://elki.kiev.ua

http://shkaftilda.tilda.ws

Преимущества работы со мной:

• Пунктуальность и ответственное отношение

• Профессионализм - выполнение работы на высшем уровне

• Современный и свежий взгляд

• Всегда на связи

• Индивидуальная адаптация под каждого клиента и заказ

Также бесплатно могу сделать подробный анализ вашей ниши и составить план по упаковке и продвижению + рассчитать какие примерные результаты Вы можете получить. Обычно такая услуга стоит от 5 до 15 т.р. Но, повторюсь, для Вас все сделаем бесплатно, чтобы Вы убедились в моем профессионализме. Если понравится - продолжим совместную работу.

Заранее благодарю за ответ,Хорошего дня!