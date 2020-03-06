anton_bzd16

Приветствую! Я - Антон Бездетко. Упаковываю компании, создаю Сайты уже более 7 лет!
Примеры работ:
https://greenland.kiev.ua/shaggy/
Преимущества работы со мной:
• Пунктуальность и ответственное отношение
• Профессионализм - выполнение работы на высшем уровне
• Современный и свежий взгляд
• Всегда на связи
• Индивидуальная адаптация под каждого клиента и заказ
Также бесплатно могу сделать подробный анализ вашей ниши и составить план по упаковке и продвижению + рассчитать какие примерные результаты Вы можете получить. Обычно такая услуга стоит от 5 до 15 т.р. Но, повторюсь, для Вас все сделаем бесплатно, чтобы Вы убедились в моем профессионализме. Если понравится - продолжим совместную работу.
Заранее благодарю за ответ,Хорошего дня!