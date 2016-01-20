anton_makeev

Антон Макеев anton_makeev

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Макеев Антон Владимирович (24.02.1990)

Моделирование и текстурирование для компьютерных игр.

Опыт работы 1 год.

Принимал участие в работе над следующими проектами:

- Создание интерактивных 3d моделей очков для сайта http://www.misterspex.co.uk/

- LOST SECTOR http://lsonline.ru/

Профессиональный навыки :

high и low – poly моделирования. Создания UV развёртки .Текстурирование. Знаком с технологией работы normal.

Для работы использую: 3ds Max , Photoshop , Планшет Wacom intuos

Личные качества:

Коммуникабельность, ответственность, пунктуальность. Легко обучаюсь

Интересы и увлечения: музыка

Контакты:

Телефон мобильный: 095 885 71 84

E-mail: [email protected]

Skype: scream_zone

Примеры работ: http://www.weblancer.net/users/anton_makeev/portfolio/

3ds MaxPhotoshop3D-модель
Портфолио