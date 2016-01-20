Макеев Антон Владимирович (24.02.1990)
Моделирование и текстурирование для компьютерных игр.
Опыт работы 1 год.
Принимал участие в работе над следующими проектами:
- Создание интерактивных 3d моделей очков для сайта http://www.misterspex.co.uk/
- LOST SECTOR http://lsonline.ru/
Профессиональный навыки :
high и low – poly моделирования. Создания UV развёртки .Текстурирование. Знаком с технологией работы normal.
Для работы использую: 3ds Max , Photoshop , Планшет Wacom intuos
Личные качества:
Коммуникабельность, ответственность, пунктуальность. Легко обучаюсь
Интересы и увлечения: музыка
Контакты:
Телефон мобильный: 095 885 71 84
E-mail: [email protected]
Skype: scream_zone
Примеры работ: http://www.weblancer.net/users/anton_makeev/portfolio/
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