anton_merkulov

Антон Меркулов anton_merkulovanton_merkulov
38 летУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Программист PHP, C, JS, JQUERY, HTML, CSS. БД: PGSQL, MySQL,MSSQL
Обучение:
Донецкий национальный технический университет.
Дата окончания: Июнь 2007 года.
Факультет: Вычислительной техники и информатики.
Специальность: Программное обеспечение автоматизированных систем.
Работа:
В компании: АМИ, г. Донецк.
Должностные обязанности: Изучение платформы для построения приложений Microsoft.NET и разработка многозвенного клиент серверного приложения работы с БД; в т.ч. исследование технологии построения распределенных приложений.NET Remoting и технологии доступа к данным ADO.NET.
В компании: ДЭК, г. Донецк
Должностные обязанности: Разработка систем управления сайтами.
Сайт: matrixhome.net
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