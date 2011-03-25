anton_merkulov

Программист PHP, C, JS, JQUERY, HTML, CSS. БД: PGSQL, MySQL,MSSQL

Обучение:

Донецкий национальный технический университет.

Дата окончания: Июнь 2007 года.

Факультет: Вычислительной техники и информатики.

Специальность: Программное обеспечение автоматизированных систем.

Работа:

В компании: АМИ, г. Донецк.

Должностные обязанности: Изучение платформы для построения приложений Microsoft.NET и разработка многозвенного клиент серверного приложения работы с БД; в т.ч. исследование технологии построения распределенных приложений.NET Remoting и технологии доступа к данным ADO.NET.

В компании: ДЭК, г. Донецк

Должностные обязанности: Разработка систем управления сайтами.

Сайт: matrixhome.net

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