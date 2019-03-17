anton_svyrydenko

Junior Python Developer

Опыт работы:

2018–настоящее время, Logix ITS, Junior Python Developer

Разработка системы распознавания номерных знаков, написание скриптов распознавания образов, скриптов для работы с нейронными сетями. При разработке были использованы: среда разработки PyCharm,система контроля версий Bitbucket, СУБД MySQL, операционные системы Ubuntu и Raspbian, библиотеки OpenCV, Keras, Tensorflow, микрокомпьютер Raspberry Pi 3B, Amazon Web Services (AWS) SDK.

2017–2018, Fintegro Inc.,Junior Python Developer

Разработка систем распознавания образов и отслеживания на Raspberry Pi, написание скриптов для камер безопасности дорожного движения. При разработке были использованы: среда разработкиPyCharm, система контроля версий Bitbucket, операционные системы Ubuntu и Raspbian, микрокомпьютер Raspberry Pi 3B, библиотека OpenCV.

Профессиональные навыки:

Языки программирования: Python, C#,Delphi, HTML, CSS, Android, SQL, Lua (базовый уровень), C++ (базовый уровень),

PHP (базовый уровень), Ruby (базовый уровень), Java (базовый уровень), JavaScript (базовый уровень), MATLAB (базовый уровень). Фреймворки: PyCharm, MS Visual Studio,Android Studio, Eclipse, Qt Creator, Django (базовый уровень), Flask (базовый уровень), NetBeans (базовый уровень), .NET (ASP.NET, WPF, ADO.NET – все базовый

уровень), MicroC PROfor AVR (базовый уровень), CoronaSDK(базовый уровень), CodeIgniter (базовый уровень).

Библиотеки: OpenCV, Keras, Tensorflow.

СУБД: SQLite, MySQL, MS Access.

Микрокомпьютеры: RaspberryPi, Arduino.

Операционные системы: Ubuntu,Windows, Raspbian.

Системы контроля версий: Git, Bitbucket.

Система управления проектом Atlassian Jira.

Английский язык – пороговый уровень (B1, Intermediate).