Таргетолог / Маркетолог

Специалист по настройке таргетированой рекламы

Таргетолог который помогает привлечь новых качественных клиентов для вашего бизнеса с помощью таргетированой рекламы.

Работа с рекламой

- Аудит профиля

- Мониторинг анализ ЦА и рынка для товара или услуги клиента

- Подбор лучших стратегий для рекламы

- Создание креативов и текстов-

- Настройка таргетированой рекламы

- Анализ продаж

- Анализ и отчетность

- Работа в Excel

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт",4 курс, «Менеджер организации и администрирования» - Курс Petryk.biz «Интенсив»по товарному бизнесу- Курс «Prodvigator.Target " ( полная настройка таргета от а до я, креативы, таргет для инфобизнеса, товарки и услуг )

Вебинары : по продажам - Владимира Ясинского, по товарному бизнесу - Никиты Пускового, Александра Унгуренко - По таргету-

Владение Facebook Business Manager, Facebook AdsManager и Facebook Pixel

- Понимание что такое креатив и текста к рекламе

- Владение методами подбора и сегментации ЦА

- Распределение рекламного бюджета, копирайтинг, анализ трафика

- Обучаемость, тактичность, целеустремленность,креативность

Ищу не оправдания а решения любых проблем!

Мои контакты:

Почта: [email protected]

Telegram: _tysyachnyk

Instagram: anton_tysyachnyk