Специалист по настройке таргетированой рекламы
Таргетолог который помогает привлечь новых качественных клиентов для вашего бизнеса с помощью таргетированой рекламы.
Работа с рекламой
- Аудит профиля
- Мониторинг анализ ЦА и рынка для товара или услуги клиента
- Подбор лучших стратегий для рекламы
- Создание креативов и текстов-
- Настройка таргетированой рекламы
- Анализ продаж
- Анализ и отчетность
- Работа в Excel
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт",4 курс, «Менеджер организации и администрирования» - Курс Petryk.biz «Интенсив»по товарному бизнесу- Курс «Prodvigator.Target " ( полная настройка таргета от а до я, креативы, таргет для инфобизнеса, товарки и услуг )
Вебинары : по продажам - Владимира Ясинского, по товарному бизнесу - Никиты Пускового, Александра Унгуренко - По таргету-
Владение Facebook Business Manager, Facebook AdsManager и Facebook Pixel
- Понимание что такое креатив и текста к рекламе
- Владение методами подбора и сегментации ЦА
- Распределение рекламного бюджета, копирайтинг, анализ трафика
- Обучаемость, тактичность, целеустремленность,креативность
Ищу не оправдания а решения любых проблем!
Мои контакты:
Почта: [email protected]
Telegram: _tysyachnyk
Instagram: anton_tysyachnyk