antoncr

Антон antoncr

 
47 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vladislavles9999
Владислав 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Простенький лого
Постановка задачи, оперативное общение, приятно было работать! Рекомендую.
Сделано быстро и точно по заданию. Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв