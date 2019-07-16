antoninaivanova175
Я молодой специалист в сфере фриланса. Имею законченное педагогическое образование. Готова за короткий срок показать идеальный результат.
Владею такими профессиональными навыками:
- Написание текстов и контента различного формата;
- Проверка наличия ошибок;
- Оформление контента (распределение на части,эстетическая подача с заголовками, списками, таблицами) ;
- Поиск и сбор информации для написания текстов.
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