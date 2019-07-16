antonina175

Антонина antonina175

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
antoninaivanova175

Я молодой специалист в сфере фриланса.  Имею законченное педагогическое образование. Готова за короткий срок показать идеальный результат.

Владею такими профессиональными навыками:

  • Написание текстов и контента различного формата;
  • Проверка наличия ошибок;
  • Оформление контента (распределение на части,эстетическая подача с заголовками, списками, таблицами) ;
  • Поиск и сбор информации для написания текстов.
Транскрибация
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