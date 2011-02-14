antonina_t

ОБРАЗОВАНИЕ
1997-2002 гг. Днепропетровский национальный университет
Специальность: украинская филология и практическая психология
2005-2007гг. Днепропетровский университет экономики и права
Специальность: экономика предприятия
Участие в обучающих тренингах, семинарах по маркетингу, рекламе и PR
ОПЫТ РАБОТЫ
В данный момент
Всеукраинская сеть магазинов профессиональной косметики: менеджер по рекламе, маркетолог
- Проведение рекламных кампаний, промо-акций
- Проведение маркетинговых исследований
- Создание дизайна полиграфической продукции
- Разработка наружного и внутреннего дизайна магазинов
- Печать полиграфии
- Изготовление наружной рекламы
- Организация выставок и больших мероприятий (от 300 человек)
- Малобюджетная реклама!
Компания-лидер на рынке недвижимости
Июль 2007-июль 2009 Помощник президента по связям с общественностью
• Организация и проведение масштабных корпоративных мероприятий, городских круглых столов, пресс-конференций;
• Сотрудничество с журналистами всеукраинских изданий, подготовка аналитики и комментариев и размещение их в статьях;
• Написание статей;
• Маркетинговые исследования рынка недвижимости;
• Разработка и информационное наполнение корпоративного сайта;
• Конкурентная разведка;
• Разработка и внедрение рекламных/маркетинговых программ;
• Согласование и контроль бюджетов рекламных кампаний;
• Поиск новых, наиболее перспективных и выгодных форм рекламы;
• Разработка и контроль за программой лояльности потребителей;
• Медиапланирование;
• Согласование документов по установке наружной рекламы в черте города;
• Координация телепрограммы на региональном телеканале.
Компания - ритейлер
март 2007г.- май 2007г. Менеджер по рекламе
• Проведение исследований (социологические опросы, мониторинги);
• Разработка рекламных текстов, плакатов, листовок, флаеров
• Определение носителей рекламы и их оптимального сочетания;
• Разработка и внедрение рекламных/маркетинговых программ;
• Планирование и координация взаимодействий с регионами по проведению рекламных кампаний;
• Согласование и контроль бюджетов рекламных кампаний;
• Анализ рекламы конкурентов;
• Поиск наиболее перспективных и выгодных форм рекламы;
• Медиапланирование;
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
• Windows, MS Offise, Internet – опытный пользователь; CorelDRAW, Adobe Photoshop
• Свободно владею украинским и русским языками, английский – средний уровень;
• Опыт написания статей в прессу;