antonina_t

Реклама (в т.ч. малобюджетка), полиграфия, дизайн, копирайтинг, маркетинг

ОБРАЗОВАНИЕ

1997-2002 гг. Днепропетровский национальный университет

Специальность: украинская филология и практическая психология

2005-2007гг. Днепропетровский университет экономики и права

Специальность: экономика предприятия

Участие в обучающих тренингах, семинарах по маркетингу, рекламе и PR

ОПЫТ РАБОТЫ

В данный момент

Всеукраинская сеть магазинов профессиональной косметики: менеджер по рекламе, маркетолог

- Проведение рекламных кампаний, промо-акций

- Проведение маркетинговых исследований

- Создание дизайна полиграфической продукции

- Разработка наружного и внутреннего дизайна магазинов

- Печать полиграфии

- Изготовление наружной рекламы

- Организация выставок и больших мероприятий (от 300 человек)

- Малобюджетная реклама!

Компания-лидер на рынке недвижимости

Июль 2007-июль 2009 Помощник президента по связям с общественностью

• Организация и проведение масштабных корпоративных мероприятий, городских круглых столов, пресс-конференций;

• Сотрудничество с журналистами всеукраинских изданий, подготовка аналитики и комментариев и размещение их в статьях;

• Написание статей;

• Маркетинговые исследования рынка недвижимости;

• Разработка и информационное наполнение корпоративного сайта;

• Конкурентная разведка;

• Разработка и внедрение рекламных/маркетинговых программ;

• Согласование и контроль бюджетов рекламных кампаний;

• Поиск новых, наиболее перспективных и выгодных форм рекламы;

• Разработка и контроль за программой лояльности потребителей;

• Медиапланирование;

• Согласование документов по установке наружной рекламы в черте города;

• Координация телепрограммы на региональном телеканале.

Компания - ритейлер

март 2007г.- май 2007г. Менеджер по рекламе

• Проведение исследований (социологические опросы, мониторинги);

• Разработка рекламных текстов, плакатов, листовок, флаеров

• Определение носителей рекламы и их оптимального сочетания;

• Разработка и внедрение рекламных/маркетинговых программ;

• Планирование и координация взаимодействий с регионами по проведению рекламных кампаний;

• Согласование и контроль бюджетов рекламных кампаний;

• Анализ рекламы конкурентов;

• Поиск наиболее перспективных и выгодных форм рекламы;

• Медиапланирование;

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

• Windows, MS Offise, Internet – опытный пользователь; CorelDRAW, Adobe Photoshop

• Свободно владею украинским и русским языками, английский – средний уровень;

• Опыт написания статей в прессу;