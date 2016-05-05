Нужен php скрипт авторизации на online.sberbank.ru. Нужно чтобы скрипт зашел в мой личный кабинет сбера.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужен скрипт который будет авторизоваться с помощью логина/пароля на сайте сбербанк онлайн, затем переходить на страницу перевода платежа другому физлицу и производить перевод. Мне нужно иметь возможность отправлять 0.01р с моего счета ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
1-ый скрипт приема xml 2-ой скрипт статусов заказов тут описание того что нужно сделать https://docs.google.com/document/d/19WEtpait5SEY0GRVxT50lnQUyVmJ2RJNNUEmXywJilQ/editВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать парсер новинок с сайта *******.com и добавление в базу данных в utf-8 впринципе всё простоВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать php скрипт для авторизации на сайте. Затем скрипт должен перейти на указанную страницу и выдернуть информацию из определенного блока. Есть подозрение, что информация в этом блоке подгружается через ajax.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужны 2 варианта на фоне с цветом #eeeeee или #553585 Цвет текста #ffffff, фрифт текста логотипа как в приложенном изображении. (Простой, не вычурный шрифт) И какое то изображение рядом с текстом. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Требуется написать описания для 10 варезников Где-то по 1000 символов на каждое описание. Ключи как на сайте http://avotion.ru/ в разделе Информация. Но естественно в каждом случае они должны быть ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад