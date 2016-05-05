antonio-f

Антон antonio-f

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Seo-google
Максим 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
PHP Авторизация на стороннем сайте + парсинг со страницы
AJAXPHP
Хороший заказ с хорошей и точной постановкой задачи, быстрое принятие работы и оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рад поработать еще!
Максим очень помог со скриптом. Я сам возился несколько дней и так не мог сделать. Максим справился меньше чем за 2 часа и очень качественно.
Ответный отзыв
lev92
Лев 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Логотип для новой тизерной сети
Отличный заказчик. Рекомендую!
Всё ок. Рекомендую
Ответный отзыв