на сайте wp появилось море дублей после адреса страницы цифра пример - http://comp-on.ru/prodvizhenie-sayta-v-yandekse/55/ цифры разные. дублей много. а в тайтл страниц дублей к основному тайтлу добавляется part 86 то есть та самая цифра что в адресе ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен резиновый (адаптивный) шаблон wp для сайта про простатит. Найти нормальный паблик шаб, вытрясти из него всякий мусор, вирусню, немного уникализировать и немного рихтануть под простатит - домен в шапку, картинку соответствующую. Настроить. Цены ваши ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт на wp в статьях сайдбар съезжает в самый низ под комменты надо поправить. цена ваша. наверно где то div слетел не могу найти. сайт comp-on.ruСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
WMT показывает ошибки разметки - Тип ошибки Отсутствует: updated 437 Элементов с ошибками Тип ошибки Отсутствует: entry-title 437 Элементов с ошибками Нужно исправить ошибки чтобы код проходил проверку инструментом проверки структурированных данных. Дать советы по поводу отсутствия на сайте трафика с Google. Трафик с ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт создан давно в конструкторе народа. Потом перенёс его к себе на хостинг. Сайт - www.nejaden.ru Меню на главной и на страницах постов не совпадает. Ссылки на все статьи выводятся только в меню на ...Завершен10 лет назад
Есть сайт на wp и там же страница "контакты" для отправки сообщений на мой емэйл. Я откуда то взял (давно уже сейчас не помню) код отправки сообщений и вставил его на эту страницу. Он работает ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
Очистить сайт wordpress от скрытых ссылок, вредоносных скриптов, и прочей нечисти. Оптимизировать код. Исправить ошибки. убрать лишние скрипты которые не нужны для работы сайта собрать стили в отдельный файл css скрипты грузящиеся удалённо перенаправить на свой серверВеб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть сайт, сделанный в конструкторе народ.ру. Затем сайт был перенесен с хостинга народ.ру на мой хостинг. Всё работает но одна загвоздка - меню главной страницы и внутренних страниц отличаются. Ссылки на все страницы сайта представлены ...Завершен11 лет назад
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наш сегодняшний пациент - блог comp-on.ru надо заменить левый верхний баннер (типа логотип по адресу http://comp-on.ru/wp-content/themes/Gracia/images/logo.png) на что либо менее ужасное. то есть сделать другой баннер-логотип. информацию о блоге лучше брать из title, а не ...Баннеры14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно составить семантическое ядро для seo блога (продвижение, раскрутка, заработок на сайтах и вся остальная муть). Интересует не само по себе ядро в привычном понимании с начала и до конца, а ТОЛЬКО наиболее полный перечень НЧ ...Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗакрыт11 лет назад
Нужно убрать ЛЕВЫЙ сайдбар из трёхколоночной темы WP, правый оставить, но увеличить его ширину на 10 px, на всё оставшееся место растянуть основной контент статей. Тему прикрепляю к сообщению. Цены ваши.Завершен12 лет назад
Что нужно - очистить тему wp от ненужных ссылок (если они есть) поставить тему на сайт (пустой). wp уже стоИт. (ну это между делом. это хрень) поставить все необходимые плагины и настроить (тоже хрень) настроить wp полностью (закрыть дубли ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно перевести текст на английский для пад файла. Описание программы - текстового редактора. Описание должно нормально читаться на английском, иначе программу просто не примут аффилейты. Длина 2 кило с пробелами. Исходник на русском даю. Одним ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Для сайта про копирайтинг nejaden.ru нарисовать картинку в шапку вместо правой конструкции, которая сейчас там стоит (конструкция - картинка а под ней написано - Прежде чем начать работать - изучите все материалы сайта, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт12 лет назад