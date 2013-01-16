antoniox

Гасанов antoniox

 
54 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

копирайтинг для всех

  • Найти причину дублей

    на сайте wp появилось море дублей после адреса страницы цифра пример - http://comp-on.ru/prodvizhenie-sayta-v-yandekse/55/ цифры разные. дублей много. а в тайтл страниц дублей к основному тайтлу добавляется part 86 то есть та самая цифра что в адресе ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Шаблон WP для сайта про простатит

    Нужен резиновый (адаптивный) шаблон wp для сайта про простатит. Найти нормальный паблик шаб, вытрясти из него всякий мусор, вирусню, немного уникализировать и немного рихтануть под простатит - домен в шапку, картинку соответствующую. Настроить. Цены ваши ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поправить сайт wp

    Сайт на wp в статьях сайдбар съезжает в самый низ под комменты надо поправить. цена ваша. наверно где то div слетел не могу найти. сайт comp-on.ru

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Исправить ошибки структурированных данных Google и дать советы по SEO

    WMT показывает ошибки разметки - Тип ошибки Отсутствует: updated 437 Элементов с ошибками Тип ошибки Отсутствует: entry-title 437 Элементов с ошибками Нужно исправить ошибки чтобы код проходил проверку инструментом проверки структурированных данных. Дать советы по поводу отсутствия на сайте трафика с Google. Трафик с ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поработать с кодом html сайта

    Есть сайт создан давно в конструкторе народа. Потом перенёс его к себе на хостинг. Сайт - www.nejaden.ru Меню на главной и на страницах постов не совпадает. Ссылки на все статьи выводятся только в меню на ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Форма отправки сообщений с капчёй

    Есть сайт на wp и там же страница "контакты" для отправки сообщений на мой емэйл. Я откуда то взял (давно уже сейчас не помню) код отправки сообщений и вставил его на эту страницу. Он работает ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Очистить и оптимизировать код сайта wordpress

    Очистить сайт wordpress от скрытых ссылок, вредоносных скриптов, и прочей нечисти. Оптимизировать код. Исправить ошибки. убрать лишние скрипты которые не нужны для работы сайта собрать стили в отдельный файл css скрипты грузящиеся удалённо перенаправить на свой сервер

    WordPressCSS
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Меню народного сайта

    $50

    Есть сайт, сделанный в конструкторе народ.ру. Затем сайт был перенесен с хостинга народ.ру на мой хостинг. Всё работает но одна загвоздка - меню главной страницы и внутренних страниц отличаются. Ссылки на все страницы сайта представлены ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поменять баннер на что-нибудь менее ужасное

    $50

    наш сегодняшний пациент - блог comp-on.ru надо заменить левый верхний баннер (типа логотип по адресу http://comp-on.ru/wp-content/themes/Gracia/images/logo.png) на что либо менее ужасное. то есть сделать другой баннер-логотип. информацию о блоге лучше брать из title, а не ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Семантическое ядро

    Нужно составить семантическое ядро для seo блога (продвижение, раскрутка, заработок на сайтах и вся остальная муть). Интересует не само по себе ядро в привычном понимании с начала и до конца, а ТОЛЬКО наиболее полный перечень НЧ ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)2 исполнителя
    Закрыт
    11 лет назад

  • Убрать один сайдбар из трёхколоночной темы WP

    Нужно убрать ЛЕВЫЙ сайдбар из трёхколоночной темы WP, правый оставить, но увеличить его ширину на 10 px, на всё оставшееся место растянуть основной контент статей. Тему прикрепляю к сообщению. Цены ваши.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Для знатоков WP

    Что нужно - очистить тему wp от ненужных ссылок (если они есть) поставить тему на сайт (пустой). wp уже стоИт. (ну это между делом. это хрень) поставить все необходимые плагины и настроить (тоже хрень) настроить wp полностью (закрыть дубли ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевести текст на английский для PAD файла

    Нужно перевести текст на английский для пад файла. Описание программы - текстового редактора. Описание должно нормально читаться на английском, иначе программу просто не примут аффилейты. Длина 2 кило с пробелами. Исходник на русском даю. Одним ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Nejaden.ru

    $50

    Для сайта про копирайтинг nejaden.ru нарисовать картинку в шапку вместо правой конструкции, которая сейчас там стоит (конструкция - картинка а под ней написано - Прежде чем начать работать - изучите все материалы сайта, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
dinamo67
56 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Поправить сайт wp
Четкое задание, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем.
отличный специалист всем рекомендую.
Ответный отзыв
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Поработать с кодом html сайта
Все ок, спасибо!
Отличный специалист. Разобрался с кодом на раз-два. Не рвач.
Ответный отзыв
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
час назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Меню народного сайта
Очень доволен сотрудничеством. Работа выполнена и оплачена.
Хорошая работа. Отличный исполнитель.
Ответный отзыв
sdaccent
Юрий 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Форма отправки сообщений с капчёй
Замечательный Заказчик. Четко поставленная задача, быстрое реагирование на проблемы, абсолютно своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
отличный специалист. код wordpress выпрямил на раз.
Ответный отзыв
LCGreyAngel
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Убрать один сайдбар из трёхколоночной темы WP
Антон отличный заказчик. Четкая постановка задачи, моментальная оплата, всегда на связи. Спасибо за проект, надеюсь на продолжение сотрудничества.
Отличный специалист по wp. Работает быстро и точно. Моментально решает такие проблемы с кодом, которые мне казались неразрешимыми в принципе. Рекомендую.
Ответный отзыв