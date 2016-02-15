antonivanovMGIMO

Качественный перевод от выпускника МГИМО

Выпускник МГИМО 2012 года, факультет международных отношений.

Имею опыт работы внештатным переводчиком в туристическом агентстве JeyStudy.

Проходил стажировку в США в течение года, в Великобритании - 1 месяц.

Имею подтвержденный сертификат TOEFL (английский язык).

Сертификаты владения голландским (нидерландским) языком: Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid (социальная коммуникация), Profiel Professionele Taalvaardigheid (профессиональная коммуникация).