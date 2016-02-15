antonivanovMGIMO

Антон Иванов antonivanovMGIMOantonivanovMGIMO
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Качественный перевод от выпускника МГИМО
Выпускник МГИМО 2012 года, факультет международных отношений.
Имею опыт работы внештатным переводчиком в туристическом агентстве JeyStudy.
Проходил стажировку в США в течение года, в Великобритании - 1 месяц.
Имею подтвержденный сертификат TOEFL (английский язык).
Сертификаты владения голландским (нидерландским) языком: Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid (социальная коммуникация), Profiel Professionele Taalvaardigheid (профессиональная коммуникация).
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