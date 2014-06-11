antonkarton8

Антон Картон antonkarton8

 
38 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Выполнить тз на копирайт для сео

    $50

    Написать 2 текста по 2500 символов на сайт СКИНУ В ЛИЧКУ , используя в прямом вхождении ключ - бухгалтерское обслуживание 2 раза в каждом тексте прошу не писать личным сообщение , только в проекте оплатить смогу ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Оптимизация интернет-магазина

    $10000

    ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: 1. Генерацию описаний 2. Устранить приличное количество ошибок на сайте 3. Провести глубокую внутреннюю оптимизацию сайта сделать максимально быстро ) Вот сайт http://velostret.kiev.ua/ , доступы в личке

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редизайн сайта

    $2500

    Добрый день, нужен хороший редизайн сайта , присылайте примеры работ , сроки и цены Оставьте контакты ( почту , скайп ) , для связи. Пожалуйста, пишите только в проекте , в личку не пишите , ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Оптимизация интернет-магазина

    $10000

    Добрый день специалисты! Для проекта интернет-магазина требуется грамотный оптимизатор, реально знающий свое дело, ведущий небольшое количество проектов, не ставящий процесс на конвейер, и погружающийся в проект полностью… Сайт: в личку Регион: Вся Украина ТЕХНИЧЕСКИЕ ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
20 минут назад
$3800
10 баллов
9 лет назад
Переезд цмс и работы по сайту .
Отличный заказчик. Ставит четкие задачи. Оперативный. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
Работаю с Анатолием на протяжении долгого времени. Я нашел своего фрилансера. Работа выполнена всегда в срок, качественно, в скайпе всегда на связи, вовремя отвечает на письма. По работам только к нему!!!!
Ответный отзыв
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Выполнить тз на копирайт для сео
Отличный заказчик, хорошее задание Спасибо!
Хороший исполнитель , все сделал в срок , тексты хорошие. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
20 минут назад
$10000
10 баллов
9 лет назад
Оптимизация интернет-магазина
Отлично сработали , хороший заказчик.
Отлично все выполнено, профессионально, сделано в срок.
Ответный отзыв
mir19on
Илья 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Редизайн сайта
Приятно было работать с Антоном. Предоставляет чёткое тз. Оплату производит в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Очень довольны сотрудничеством с Ильей , адекватный и вежливый исполнитель дизайн очень понравился, сроки соблюдены. Всем рекомендую !!!
Ответный отзыв
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
20 минут назад
$10000
10 баллов
9 лет назад
Оптимизация интернет-магазина
Благодарю за доверие !!! Буду стараться усиливать максимально рост и эффект !!!
Анатолий спасибо , доволен работой , наконец то пошли позиции вверх, есть звонки, признателен. Рекомендую всем этого специалиста и его команду , всегда вежливы , всегда на связи. работаем и дальше !
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