Разработка дизайна для вашего сайта (landing page, интернет-магазин, сайт портфолио, промо сайт, сайт визитка, личный кабинет)

Привет!

Меня зовут Антон, мне 28 лет. Я веб-дизайнер.

Живу в Москве, женат, мы с супругой воспитываем дочку.

Проектирую интерфейсы с расчетом на пользовательские требования. Соблюдаю дедлайны.

Владею такими инструментами, как «Figma», «Photoshop».

Ознакомиться с моим портфолио можно тут: https://www.behance.net/antonmastakov

Грамотно планирую свое время, стремительно развиваюсь, чутко и внимательно отношусь к людям, оптимист.

Занимаюсь спортом, развиваюсь в области бега, принимаю участие в марафонах и забегах на длинные дистанции.