antonmur2008

Добрый день! Нужно сделать простой генератор подписных страниц Пример страницы, на основе которой сделать генератор http://relation1.ru/lp/intro/ Что должно быть - При заходе на страницу генерации человек попадает на страницу со следующими полями (или сразу может редактировать по клику по необходимые): 1. Заголовок Пример "Легендарный ...