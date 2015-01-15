antonmur2008

Добрый день! Нужен грамотный рерайт статьи по теме Психологические термины. Требования: * Грамотность * Структурность (абзацы, список) * Текст должен быть позитивным. Оплата 30р/1000 зн.
- Рерайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно максимально ускорить загрузку сайта по стандартам Google, по PageSpeed Insights сейчас все в красной зоне. Главная http://www.grc-eka.ru Категория http://www.grc-eka.ru/sonnik/ Внутренняя http://www.grc-eka.ru/sonnik/sny-so-sredy-na-chetverg.html Возможно убрать что-то лишнее в коде, проверить адаптивность, запросы к серверу, базе данных, и все остальное, что требуется.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужен грамотный рерайт статьи на женский сайт, темы: сонник, имена, гороскоп, гадания и пр. Оплата 30р/1000зн. После успешного выполнения тестового задания. Тестовое задание ТЕМА: к чему снится яблоня? Объем: 1000 знаков без пробелов Точные вхождения: к чему снится яблоня (1) сонник яблоня (1) Дополнительные ...Рерайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно написать статью по теме: Сонник. Цена: 30 руб. / 1000 зн.Копирайтинг20 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется доработать плагин DW Question Answer (пришлю свою версию) http://www.grc-eka.ru/forum/ Нужно сделать: 1. Простую капчу из цифр (для простых людей и защиты от спама) 2. Отредактировать Title и description на главной странице плагина 3. Упростить поле для текста - простое поле ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Нужно сделать простой генератор подписных страниц Пример страницы, на основе которой сделать генератор http://relation1.ru/lp/intro/ Что должно быть - При заходе на страницу генерации человек попадает на страницу со следующими полями (или сразу может редактировать по клику по необходимые): 1. Заголовок Пример "Легендарный ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется сделать код для вывода текста в зависимости от дня недели. В понедельник - текст #1 В вторник - текст #2 ... В воскресенье - текст #7Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется сделать код для вывода текста в зависимости от дня недели. В понедельник - текст #1 В вторник - текст #2 ... В воскресенье - текст #7 Вывод только для категории с id 133Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Нужно устранить проблемы в верстке на сайте http://www.grc-eka.ru/ Он был статичного размера - сейчас решили сделать его адаптивным под разные размеры браузеров. Explorer при этом разъехался - нужно сайт привести в порядок, чтобы он отражался ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать классный дизайн для страницы женского тренинга http://udilova.justclick.ru/consult Примеры: udilova.justclick.ru/mfw2 4womansecrets.ru/ http://shop.deyneko.com.ua/karma2.php В комментариях напишите: 1. Цена 2. Сколько дней у вас займет 3. 2-3 ссылки на ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт10 лет назад
Бюджет по договоренности Дизайн страницы для женского тренинга (одностраничник) Добрый день! Необходимо сделать классный дизайн для продающей страницы для женского тренинга: udilova.justclick.ru/mfw Примеры одностраничников letbehappy.ru/happy/ infocoach.me/ zolotoiaktiv.ru/index1.html В комментариях напишите: 1. Делали ли вы дизайн одностраничников 2. Сколько ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад