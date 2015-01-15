antonmur2008

Антон Уступалов antonmur2008

 
39 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайт статьи ()

    Добрый день!  Нужен грамотный рерайт статьи по теме Психологические термины.  Требования:  * Грамотность  * Структурность (абзацы, список)  * Текст должен быть позитивным.  Оплата 30р/1000 зн.

    Рерайтинг14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ускорить загрузку сайта PageSpeed Insights

    Добрый день! Нужно максимально ускорить загрузку сайта по стандартам Google, по PageSpeed Insights сейчас все в красной зоне. Главная http://www.grc-eka.ru Категория http://www.grc-eka.ru/sonnik/ Внутренняя http://www.grc-eka.ru/sonnik/sny-so-sredy-na-chetverg.html Возможно убрать что-то лишнее в коде, проверить адаптивность, запросы к серверу, базе данных, и все остальное, что требуется.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт на женский сайт

    Добрый день! Нужен грамотный рерайт статьи на женский сайт, темы: сонник, имена, гороскоп, гадания и пр. Оплата 30р/1000зн. После успешного выполнения тестового задания. Тестовое задание ТЕМА: к чему снится яблоня? Объем: 1000 знаков без пробелов Точные вхождения: к чему снится яблоня (1) сонник яблоня (1) Дополнительные ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать плагин DW Question Answer

    Добрый день! Требуется доработать плагин DW Question Answer (пришлю свою версию) http://www.grc-eka.ru/forum/ Нужно сделать: 1. Простую капчу из цифр (для простых людей и защиты от спама) 2. Отредактировать Title и description на главной странице плагина 3. Упростить поле для текста - простое поле ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Генератор подписной страницы

    Добрый день! Нужно сделать простой генератор подписных страниц Пример страницы, на основе которой сделать генератор http://relation1.ru/lp/intro/ Что должно быть -  При заходе на страницу генерации человек  попадает на страницу со следующими полями  (или сразу может редактировать по клику по необходимые): 1. Заголовок Пример "Легендарный ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вывод текста в зависимости от категории и дня недели (wordpress)

    Добрый день! Требуется сделать код для вывода текста в зависимости от дня недели. В понедельник - текст #1 В вторник - текст #2 ... В воскресенье - текст #7 Вывод только для категории с id 133

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доделать верстку сайта (IE)

    Добрый день! Нужно устранить проблемы в верстке на сайте http://www.grc-eka.ru/ Он был статичного размера - сейчас решили сделать его адаптивным под разные размеры браузеров. Explorer при этом разъехался - нужно сайт привести в порядок, чтобы он отражался ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн одностраничника для женского тренинга

    Добрый день! Необходимо сделать классный дизайн для страницы женского тренинга http://udilova.justclick.ru/consult Примеры: udilova.justclick.ru/mfw2 4womansecrets.ru/ http://shop.deyneko.com.ua/karma2.php В комментариях напишите: 1. Цена 2. Сколько дней у вас займет 3. 2-3 ссылки на ...

    PHP
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн страницы для женского тренинга

    Бюджет по договоренности Дизайн страницы для женского тренинга (одностраничник) Добрый день! Необходимо сделать классный дизайн для продающей страницы для женского тренинга: udilova.justclick.ru/mfw Примеры одностраничников letbehappy.ru/happy/ infocoach.me/ zolotoiaktiv.ru/index1.html В комментариях напишите: 1. Делали ли вы дизайн одностраничников 2. Сколько ...

    HTML
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
dystar
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Доработать плагин DW Question Answer
Антон, в отличие от многих заказчиков, пишет полное ТЗ сразу при создании проекта на сайте, что позволяет корректно его оценить, всегда на связи, содействует во всех работах. Оплату получил мгновенно.
Рекомендую Кирилла, очень приятно сотрудничать с такими специалистами!
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patsifist
Лут 
27 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Вывод текста в зависимости от категории и дня недели (wordpress)
Сотрудничеством доволен. Оплата моментальная. Рекомендую как заказчика
Спасибо за помощь!!
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